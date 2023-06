Keystone

C'est sans doute la secte la plus dangereuse du monde

Des chemins vers la rédemption, des réponses à toutes les questions, donner un sens au monde. QAnon ne promet rien de moins que cela avec des conséquences dangereuses pour ceux qui se trouvent sur le chemin de ses adeptes.

La liberté de croyance et d'expression est un bien précieux dans les démocraties. Elles permettent aux citoyens d'orienter leur vie selon leurs propres idées, sans répression de l'Etat. Nombreux sont ceux qui adhèrent à des communautés religieuses ou se sentent appartenir à celles-ci. Et certaines de ces communautés promettent à leurs adeptes la solution a des problèmes universels. Avoir trouvé la seule vraie vérité qui est restée jusqu'à présent inaccessible aux autres... voilà une promesse séduisante.

Certaines communautés religieuses sont devenues ou deviennent dangereuses. Les systèmes de croyances fermés des sectes permettent à leurs instigateurs de manipuler les croyants, parfois au détriment des gens extérieurs à la communauté. Cela va de la prosélytisation aux attaques meurtrières.

Une secte QAnon?

La secte probablement la plus influente à l'heure actuelle est le mouvement dit QAnon. Le magazine The Atlantic l'a un jour qualifié de nouvelle religion américaine et il est aujourd'hui bel et bien actif dans le monde entier. Les croyances de ses adeptes consistent en un mélange coloré de vieux mythes de conspiration et d'antisémitisme. Elles sont enrichies de toutes sortes d'éléments modernes issus de l'ésotérisme, de la science-fiction et de la littérature contemporaine.

La conviction fondamentale des adeptes est qu'une élite satanique domine le monde par le biais du soi-disant «Etat profond». Selon le récit, cette élite est liée aux maux du monde:

Meurtres rituels

pédophilie

Guerre

Dictature

La plupart des personnalités publiques sont perçues comme des représentants et des hommes de main de cet «Etat profond». Cela ne concerne pas seulement les célébrités du cinéma et de la télévision, mais aussi et surtout les politiciens libéraux et les médias.

Quelle est la mission de QAnon?

La lutte contre eux est, selon QAnon, la bataille apocalyptique pour le bien, ce qui signifie que, sans surprise, les extrémistes de droite se retrouvent du côté de Dieu dans la lutte contre le mal. Tous attendent que la «tempête» éclate enfin et que le monde soit libéré des machinations des cercles secrets (donc aussi des gouvernements fantoches qui leur sont attribués). Cela ne ressemble pas seulement à l'ancienne croyance d'un complot juif mondial nous plongeant dans les heures les plus sombres du 20e siècle. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait par hasard que les juifs sont identifiés comme étant des participants ou des tireurs de ficelles de ce cercle.

Le chercheur en génocide Gregory Stanton a qualifié QAnon de «secte nazie revisitée». Leur idéologie, qui ressemble aux fallacieux Protocoles des Sages de Sion, pose les bases d'un meurtre de masse et d'une dictature. C'est pour ainsi dire évident, puisque les adeptes espèrent constamment des exécutions de masse imminentes qui mettraient fin aux prétendues activités de l'élite satanique.

Qui commande?

La secte QAnon est atypique en ce sens qu'elle ne dispose pas d'une structure de direction centrale visible et semble plutôt miser sur la radicalisation d'individus isolés. Elle est née sur des forums Internet où des théoriciens du complot, jusqu'alors largement ridiculisés, échangeaient de manière anonyme.

Là où l'on discutait, autrefois, de l'assassinat de Kennedy, d'ovnis et d'Illuminati, ce sont désormais des délires beaucoup plus graves et concrets qui ont dominé la pensée depuis la campagne présidentielle américaine de 2016. Les partisans du candidat républicain Donald Trump ont interprété des allusions à des réseaux pédophiles sataniques dans les courriels piratés et diffusés par la Russie appartenant aux démocrates américains.

Les idées ont été encouragées par les contributions cryptées d'un pseudonyme appelé «Q». Il s'agirait d'un initié de l'entourage de Trump, un patriote. Et bientôt, de nouveaux venus dans le Parti républicain américain ont découvert leur affinité avec cette croyance sectaire. En réalité, les adeptes de QAnon sont aujourd'hui largement associés à des factions du parti, en particulier à Donald Trump, qui est considéré comme leur sauveur.

Un mouvement qui a fait «des petits»

Le milliardaire a régulièrement exploité la «foi »de ces Américains par des allusions. Les partisans de QAnon ont joué un rôle important dans l'assaut manqué du Capitole américain le 6 janvier 2021. Apparemment, il était prévu, en liaison avec des milices d'extrême droite, de prendre des sénateurs en otage, voire de les tuer, afin de porter Trump au pouvoir. Selon le FBI, l'idéologie QAnon est considérée comme la base du terrorisme. De nombreux actes de violence lui sont attribués.

En Allemagne également, des «citoyens du Reich» adeptes de QAnon ont tenté de prendre d'assaut le Bundestag pendant la pandémie de Corona. Régulièrement, les milieux armés s'en prennent principalement aux policiers. Le groupe terroriste présumé des Reichsbürger, qui a été démantelé en décembre 2022, aurait également adhéré à des éléments de l'idéologie QAnon.

Traduit et adapté par Noëline Flippe