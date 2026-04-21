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Telegram soupçonné de laisser circuler des contenus illégaux

Telegram soupçonné de laisser circuler des contenus pédopornographiques

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L'application a démenti les soupçons dont elle fait l'objet avec véhémence.Image: www.imago-images.de
Le régulateur britannique ouvre une enquête contre Telegram, soupçonné de ne pas avoir suffisamment empêché la diffusion de contenus pédopornographiques. La plateforme rejette fermement ces accusations.
21.04.2026, 18:3321.04.2026, 18:33

L'Ofcom, le régulateur des médias britanniques, a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête visant Telegram «après des éléments laissant penser que du matériel pédopornographique» a pu être partagé sur la messagerie.

Cette enquête, ouverte dans le cadre de la loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), doit «déterminer si Telegram a manqué, ou manque, à ses obligations en matière de contenus illégaux», souligne l'organisme dans un communiqué. Elle peut théoriquement aboutir à une amende pouvant atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.

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L'Ofcom explique avoir «reçu des éléments du Centre canadien de protection de l'enfance concernant la présence présumée et le partage de contenu pédopornographique sur Telegram» et avoir procédé à sa «propre évaluation» avant d'ouvrir son enquête.

Le régulateur rappelle que, selon la loi britannique, les fournisseurs de services «d'utilisateur à utilisateur» sont «tenus d'évaluer et d'atténuer le risque» que le partage ou la détention de tels contenus «soit commis sur leurs plateformes».

L'entreprise dément

«Depuis 2018, Telegram a quasiment éliminé la diffusion publique de contenus pédopornographiques sur sa plateforme grâce à des algorithmes de détection de pointe et à sa coopération avec des ONG», répond l'entreprise dans un communiqué, où elle «dément catégoriquement les accusations de l'Ofcom».

«Nous sommes surpris par cette enquête et préoccupés par le fait qu'elle puisse s'inscrire dans une offensive plus large contre les plateformes en ligne qui défendent la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée»
Telegram

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, avait apporté lundi son soutien à Elon Musk, convoqué en audition libre à Paris par la justice française dans le cadre d'une enquête sur les possibles dérives de son réseau social X.

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«La France de Macron perd en légitimité en instrumentalisant les enquêtes pénales pour réprimer la liberté d'expression et la vie privée», avait écrit sur X et sur Telegram Pavel Durov.

Né en Russie et naturalisé français en 2021, il a été mis en examen pour plusieurs infractions par la justice française, qui lui reproche de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels sur sa messagerie. (mbr/ats)

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