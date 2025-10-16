assez dégagé
Pinterest est le premier réseau à permettre de filtrer l'IA

Pinterest est le premier réseau à franchir ce pas

Pinterest devient le premier grand réseau social à permettre à ses utilisateurs de filtrer les images générées par intelligence artificielle.
Pinterest veut satifaire les usagers qui «veulent la créativité et l'inspiration qu'ils apprécient».Image: iStock Editorial
Pinterest devient le premier grand réseau social à permettre à ses utilisateurs de filtrer les images générées par intelligence artificielle. La plateforme californienne offre désormais l’option de réduire la présence de contenus IA dans les recherches, répondant aux critiques sur la prolifération d’images jugées uniformes et sans créativité.
16.10.2025, 21:5716.10.2025, 21:57

Le réseau social américain Pinterest permet aux utilisateurs depuis jeudi de filtrer une partie des contenus générés par intelligence artificielle (IA) et postés sur la plateforme. Une décision prise alors que beaucoup s'inquiètent d'une déferlante d'images IA standardisées ou médiocres.

Voici à quoi sert ce nouveau bouton sur Instagram

Le groupe californien dit prendre ainsi en compte les retours de ses usagers, qui «veulent la créativité et l'inspiration qu'ils apprécient, avec le bon équilibre entre les contenus générés par des humains et par de l'IA», selon un communiqué.

Il est désormais possible de régler ses préférences pour voir, dans une catégorie donnée comme la décoration ou la mode, «moins de contenu généré par IA» parmi les photos postées sur le site. C'est le premier réseau social d'importance a offrir la possibilité pour les usagers d'écarter une partie de ces contenus.

Sollicités par l'AFP quant à une possible initiative similaire, Instagram, TikTok et YouTube n'ont pas donné suite dans l'immédiat. Depuis le lancement de ChatGPT, en novembre 2022, les outils de création d'images IA se sont généralisés et leur précision s'est sensiblement améliorée.

Facebook et Instagram forcés d'offrir de l'actu sans algorithme

Les contenus IA publiés sur les réseaux sociaux ont augmenté de manière exponentielle, une vague que certains ont qualifié de «bouillie AI» (AI slop), en référence à une production jugée sans imagination, sans créativité et assez standard.

En avril, Pinterest avait déjà systématiquement assigné un label «modifié par l'IA» à toute image retouchée par intelligence artificielle. (mbr/ats)

