Démantèlement en Espagne d'une cellule de «The Base», un groupe néo-nazi et suprémaciste blanc. Image: afp

Une cellule terroriste néo-nazie a été démantelée en Espagne

Trois membres du groupe néo-nazi et suprémaciste blanc «The Base» ont été arrêtés par la police espagnole. Les suspects avaient encouragé à commettre des actes violents et des attaques ciblées.

Plus de «International»

La police espagnole a annoncé lundi avoir démantelé une cellule de «The Base», un groupe néo-nazi et suprémaciste blanc désigné comme organisation terroriste par l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ce mouvement fondé aux États-Unis opère à travers un réseau international décentralisé de cellules paramilitaires dans le but de perpétrer des attaques et de se préparer à une «guerre raciale», a précisé la police dans un communiqué.

Découvrez les images: Vidéo: extern / rest

Membres «fortement radicalisés»

Une enquête lancée plus tôt cette année a permis de découvrir une cellule espagnole dont les membres étaient «fortement radicalisés» et s'étaient entraînés en utilisant «des techniques et équipements paramilitaires», a-t-on précisé de même source. Ces derniers mois, les suspects avaient encouragé à la commission d'«actes violents, allant jusqu'à déclarer ouvertement qu'ils étaient prêts à mener des attaques ciblées pour la cause».

Le chef de la cellule était en contact direct avec le fondateur du groupe américain, qui a appelé récemment à commettre «des attaques ciblées dans le but de renverser les institutions démocratiques occidentales».

Arrestations

Trois personnes ont été arrêtées la semaine dernière, dont le chef de cette cellule espagnole, qui a été placé en détention. Ils sont accusés d'appartenance à une organisation terroriste, recrutement, endoctrinement et entraînement à des fins terroristes, ainsi que de possession illégale d'armes.

Les forces de l'ordre ont saisi deux armes à feu, des munitions et des objets de propagande néo-nazie lors de perquisitions dans la province orientale de Castellón.

L'Américain Rinaldo Nazzaro a fondé le groupe en 2018 comme un réseau pour les nationalistes d'extrême droite se préparant à un conflit armé, avant de s'installer à Saint- Pétersbourg et d'acquérir la citoyenneté russe, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un groupe de réflexion basé à Washington.

L'année dernière, l'Union européenne a ajouté «The Base» à sa liste des organisations terroristes, imposant à ses membres des sanctions incluant une interdiction de voyager et un gel des avoirs en Europe. (afp)