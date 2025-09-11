en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
International
Royaume-Uni

Affaire Epstein: l'ambassadeur britannique aux Etats-Unis viré

(FILES) British ambassador to the United States Peter Mandelson speaks as US President Donald Trump makes a trade announcement in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on May 8, 2025. ...
L’ambassadeur britannique aux Etats-Unis, Peter Mandelson a été viré.Image: AFP

Cet ambassadeur britannique a été viré à cause d'une relation suflureuse

Londres a révoqué Peter Mandelson, ambassadeur à Washington, après la révélation de ses liens plus profonds qu’annoncé avec Jeffrey Epstein.
11.09.2025, 12:2311.09.2025, 12:23
Plus de «International»

L'ambassadeur britannique aux Etats-Unis, Peter Mandelson, a été limogé en raison de ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, a annoncé jeudi le Foreign Office, à quelques jours de la visite d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni.

Des e-mails entre le vétéran du parti travailliste de 71 ans et le financier américain révélés cette semaine «montrent que la profondeur et l'étendue des relations de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein sont sensiblement différentes de celles connues au moment de sa nomination», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Sur le même sujet 👇

Commentaire
Trump s’est trompé de mensonge

«Compte tenu de cela, et par égard pour les victimes des crimes d'Epstein, il a été révoqué comme ambassadeur avec effet immédiat», ajoute le Foreign Office.

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Révolte au Népal
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
2
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
3
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
La Russie viole son espace aérien: la Pologne en état d'alerte
La Pologne dénonce un «acte d'agression» survenu lors d'une attaque russe en Ukraine, une première pour un membre de l'Otan depuis le début du conflit. Son aviation dit avoir fait feu contre plusieurs «objets hostiles».
L'armée polonaise a dénoncé mercredi un «acte d'agression» avec plus de dix objets volants repérés par les radars au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine.
L’article