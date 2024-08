Au Royaume-Uni, des milliers de personnes se mobilisent contre le racisme

Ils étaient plusieurs milliers à défiler dans les rues de Londres et du Royaume-Uni pour dénoncer le racisme. Keystone

Des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi soir dans plusieurs villes britanniques pour s'opposer aux émeutes d'extrême droite qui secouent le pays depuis une semaine en réaction au meurtre de trois fillettes. Elles se sont ensuite dispersées dans le calme.

«Stop à l'extrême droite»: Depuis le début de la journée, les forces de l'ordre craignaient des dizaines de nouvelles manifestations racistes et islamophobes et de possibles éruptions de violence, notamment contre des mosquées et des hôtels hébergeant des migrants.

Mais mercredi soir, après une semaine de heurts et d'affrontements, «les manifestants anti-haine se sont opposés aux voyous», comme l'écrit en Une de son édition de jeudi le tabloïd The Daily Mail.

Dans le nord-est de Londres, où une manifestation d'extrême droite était redoutée à Walthamstow, ils étaient plusieurs milliers. Militants de l'association Stand Up To Racism et habitants, dont certains arboraient un drapeau palestinien, ont brandi des pancartes disant «Stop à l'extrême droite» et «Réfugiés bienvenus».

Important mouvement à Walthamstow, dans l'est de Londres. Keystone

A Birmingham, des centaines de personnes se sont rassemblées devant un centre d'aide aux migrants. Sur des images filmées par l'AFP, on entend des slogans comme:

«Disons-le fort et clair: les réfugiés sont les bienvenus ici»

Certains tenaient des pancartes sur lesquelles était écrit «Le fascisme n'est pas le bienvenu».

A Brighton, 2000 personnes ont participé à une manifestation «pacifique», selon la police. D'autres rassemblements ont eu lieu à Bristol, à Liverpool aux abords du bâtiment d'une association d'aide aux demandeurs d'asile, Sheffield, Newcastle ou encore Oxford. Les manifestants se sont dispersés dans le calme.

Des tensions ont toutefois éclaté sporadiquement, comme à Aldershot, où l'agence PA rapporte que la police a dû s'interposer entre des militants antiracistes et un groupe de personnes qui criaient «Arrêtez les bateaux», en référence aux migrants qui arrivent au Royaume-Uni par la Manche sur des bateaux pneumatiques.

Ces rassemblements se sont tenus sous forte présence policière, alors que les autorités avaient mis en garde les émeutiers qu'ils risquaient gros s'ils répétaient les violences des derniers jours. Plus de 400 personnes ont été arrêtées depuis le début des heurts la semaine dernière et plus de 120 personnes ont été inculpées, selon le parquet. Les premières condamnations sont également tombées. (mbr/ats)