Ian Huntley meurt après une attaque en prison

Ian Huntley, meurtrier des fillettes de Soham, est décédé à l'hôpital après avoir été attaqué en prison. Il avait 52 ans.
07.03.2026, 14:5807.03.2026, 14:58
La police du Royaume-Uni touchée par une attaque au couteau.
La police du Royaume-uni.Image: AP

Ian Huntley, qui avait horrifié le Royaume-Uni, en 2002, en assassinant deux fillettes de dix ans, est mort à l'hôpital après avoir été attaqué dans la prison où il purgeait une peine de prison à vie, a annoncé la police locale samedi.

Les petites Holly Wells et Jessica Chapman avaient disparu alors qu'elles se promenaient dans leur village de Soham, près de Cambridge dans le centre de l'Angleterre, le 4 août 2002. Leurs corps décomposés avaient été retrouvés 13 jours plus tard dans un fossé d'irrigation à une trentaine de kilomètres du village, et le drame avait eu un retentissement mondial.

Ian Huntley, 28 ans au moment des faits, concierge de l'école qu'elles fréquentaient, avait été arrêté et condamné à la prison à vie en 2003. La révélation, après sa condamnation, de son lourd passé de déviance sexuelle avait relancé la polémique sur les défaillances de la société à se protéger des criminels sexuels.

Prison de haute sécurité

Il purgeait sa peine au centre pénitentiaire de haute sécurité Frankland de Durham (nord-est de l'Angleterre), où il a été attaqué par un codétenu la semaine dernière.

Ian Huntley «attaqué au HMP Frankland à Durham la semaine dernière est mort à l'hôpital ce matin (samedi)», a indiqué samedi un porte-parole de la police locale dans une déclaration transmise à l'AFP. Il «avait été transporté à l'hôpital avec des blessures graves après un incident dans un atelier jeudi 26 février au matin», a-t-il précisé.

Une enquête est en cours sur cet incident, a-t-il ajouté.

Ian Huntley, 52 ans, avait déjà été pris pour cible à plusieurs reprises en prison, notamment en 2005 et en 2010. Il avait également tenté de mettre fin à ses jours à au moins trois occasions. (dal/ats/afp)

4
