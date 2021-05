Interview de Lady Di: un ex-cadre de la BBC démissionne

Le déconfinement rend les Britanniques accros au shopping

Depuis la réouverture des magasins non alimentaires au Royaume-Uni, les ventes d’habits virevoltent dans tous les sens. Les chiffres, eux, s’embrasent.

À la suite des assouplissements sanitaires et plus particulièrement à la réouverture des commerces dits non essentiels au Royaume-Uni, les ventes de détail ont flambé avec une augmentation de 9,2% sur un mois, plus précisément, en avril. La hausse de ce chiffre se manifeste considérablement dans le secteur du prêt-à-porter.

A cette allure, l’étendue des ventes se révèle être 11% plus importante à celle de février 2020, juste avant l’assaut du Covid. Alors que les magasins non …