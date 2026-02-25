Un homme serait entré armé dans une mosquée britannique

L'une des mosquées de Manchester, ville où a eu lieu l'incident de mardi soir (photo d'illustration). Image: www.imago-images.de

Un homme a été arrêté après être entré dans une mosquée de Manchester, au Royaume-Uni, muni de plusieurs armes blanches.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé son inquiétude mercredi, après l'arrestation d'un homme soupçonné d'être entré avec des armes blanches dans une mosquée en pleine prière pendant le ramadan mardi soir à Manchester, où une attaque dans une synagogue avait fait deux morts en octobre. La police locale a indiqué:

«Des policiers se sont rendus dans une mosquée après avoir reçu un appel signalant que deux hommes se comportaient de manière suspecte et portaient une arme»

L'homme d'une quarantaine d'années qui a été interpellé se trouvait toujours en garde à vue mercredi matin. L'autre homme est recherché par la police, qui précise:

«Aucune menace n'a été proférée et, heureusement, personne n'a été blessé»

Selon des responsables du lieu de culte, l'homme qui a été interpellé était en possession d'un couteau, d'une hache et d'un marteau. «Je suis préoccupé. Je sais que cela va inquiéter les communautés musulmanes, en particulier pendant le ramadan», a écrit sur X Keir Starmer.

«Nous ne céderons pas et ne devons pas céder dans la lutte contre la haine»

Il a rappelé que jusqu'à 41,8 millions de francs avaient été débloqués par le gouvernement pour renforcer la sécurité dans les mosquées, les écoles musulmanes et les centres communautaires. (btr/ats)