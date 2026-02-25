Un homme serait entré armé dans une mosquée britannique
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé son inquiétude mercredi, après l'arrestation d'un homme soupçonné d'être entré avec des armes blanches dans une mosquée en pleine prière pendant le ramadan mardi soir à Manchester, où une attaque dans une synagogue avait fait deux morts en octobre. La police locale a indiqué:
L'homme d'une quarantaine d'années qui a été interpellé se trouvait toujours en garde à vue mercredi matin. L'autre homme est recherché par la police, qui précise:
Selon des responsables du lieu de culte, l'homme qui a été interpellé était en possession d'un couteau, d'une hache et d'un marteau. «Je suis préoccupé. Je sais que cela va inquiéter les communautés musulmanes, en particulier pendant le ramadan», a écrit sur X Keir Starmer.
Il a rappelé que jusqu'à 41,8 millions de francs avaient été débloqués par le gouvernement pour renforcer la sécurité dans les mosquées, les écoles musulmanes et les centres communautaires. (btr/ats)