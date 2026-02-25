beau temps12°
DE | FR
burger
International
Royaume-Uni

Manchester: un homme arrêté pour être entré armé dans une mosquée

Un homme serait entré armé dans une mosquée britannique

. 24/05/2017. Manchester, United Kingdom. Manchester Terror attack- Day Two. General View of police outside the Manchester Islamic centre at the Didsbury mosque. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xA ...
L'une des mosquées de Manchester, ville où a eu lieu l'incident de mardi soir (photo d'illustration).Image: www.imago-images.de
Un homme a été arrêté après être entré dans une mosquée de Manchester, au Royaume-Uni, muni de plusieurs armes blanches.
25.02.2026, 17:0925.02.2026, 17:09

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé son inquiétude mercredi, après l'arrestation d'un homme soupçonné d'être entré avec des armes blanches dans une mosquée en pleine prière pendant le ramadan mardi soir à Manchester, où une attaque dans une synagogue avait fait deux morts en octobre. La police locale a indiqué:

«Des policiers se sont rendus dans une mosquée après avoir reçu un appel signalant que deux hommes se comportaient de manière suspecte et portaient une arme»

L'homme d'une quarantaine d'années qui a été interpellé se trouvait toujours en garde à vue mercredi matin. L'autre homme est recherché par la police, qui précise:

«Aucune menace n'a été proférée et, heureusement, personne n'a été blessé»

Selon des responsables du lieu de culte, l'homme qui a été interpellé était en possession d'un couteau, d'une hache et d'un marteau. «Je suis préoccupé. Je sais que cela va inquiéter les communautés musulmanes, en particulier pendant le ramadan», a écrit sur X Keir Starmer.

«Nous ne céderons pas et ne devons pas céder dans la lutte contre la haine»

Il a rappelé que jusqu'à 41,8 millions de francs avaient été débloqués par le gouvernement pour renforcer la sécurité dans les mosquées, les écoles musulmanes et les centres communautaires. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III
1 / 16
La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III

Le président français était l'invité du roi Charles III ce mardi 8 juillet 2025.
source: pool / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Le Royaume-Uni est «excessivement vulnérable» face à la menace russe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Bill Gates reconnaît avoir eu deux amantes russes et explique ce cliché
Lors d’une réunion interne, Bill Gates a reconnu deux liaisons avec des Russes et présenté ses excuses pour ses liens avec Jeffrey Epstein.
Bill Gates a choisi de prendre les devants. Lors d’une réunion interne organisée mardi à la Fondation Gates, il a demandé pardon à ses collaborateurs et est revenu sans détour sur ses liens avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Il a également reconnu avoir eu, durant son mariage avec Melinda French Gates, deux liaisons avec des femmes russes, rapporte le Wall Street Journal.
L’article