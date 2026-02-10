Le British Museum acquiert un rare pendentif de l’époque d’Henri VIII

Grâce à une vaste campagne de dons et à une subvention publique, le British Museum est parvenu à réunir 3,5 millions de livres pour conserver le «Cœur Tudor», un bijou exceptionnel datant du mariage d’Henry VIII avec Catherine d’Aragon.

Le British Museum a annoncé mardi être parvenu à réunir les quelque 3,5 millions de livres (environ 3,7 millions de francs) nécessaires à l'acquisition d'un rare pendentif datant de l'époque du mariage d'Henry VIII avec Catherine d'Aragon, la première de ses six épouses.

Le musée londonien avait lancé un appel aux dons en octobre afin de pouvoir conserver ce «Coeur Tudor» en or 24 carats, découvert par hasard par un prospecteur muni d'un détecteur de métaux dans le centre de l'Angleterre en 2019.

Selon la loi britannique, toute personne découvrant un objet susceptible d'être qualifié de trésor national a l'obligation de le déclarer aux autorités. A l'issue de ce signalement, le British Museum a pris en charge l'évaluation et le traitement du pendentif.

Et le musée a bénéficié d'un droit prioritaire pour acquérir le précieux objet.

Dans son communiqué, il précise avoir reçu 380'000 livres (près de 400'000 francs) de dons effectués par 45'000 personnes. Il a en outre pu compter sur une subvention d'1,75 million de livres (environ 1,83 million de francs) du National Heritage Memorial Fund, un fonds gouvernemental.Ce pendentif est un trésor à plusieurs égards.

D'abord parce qu'il est orné de pierres précieuses. Mais aussi parce qu'il est un exemple remarquable de l'artisanat du XVIe siècle, a souligné le musée. Et c'est la seule pièce de joaillerie de ce type datant du mariage d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon.

«Tous iors»

Il représente la rose Tudor, l'emblème floral héraldique de cette dynastie, accompagnée d'une grenade, symbole de la ville de Grenade, reconquise par les parents de Catherine, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. En dessous, une bannière porte l'inscription «tous iors», l'ancien français pour «toujours».

«Le succès de la campagne montre le pouvoir de l'histoire pour éveiller l'imagination et explique pourquoi des objets comme le Coeur Tudor doivent se trouver dans un musée.» Le directeur du British Museum Nicholas Cullinan

Le précieux objet est exposé dans la collection permanente du musée, qui prépare une tournée nationale afin «que tous les habitants du Royaume-Uni aient la chance de voir et d'admirer le Coeur Tudor», a-t-il indiqué sans donner plus de détails.

Le mariage d'Henry VIII avec Catherine d'Aragon a duré 24 ans et fut le plus long de la vie du souverain. Il s'est terminé de manière acrimonieuse lorsque Henry VIII a demandé son annulation au pape. L'église d'Angleterre actuelle est née de la rupture du roi avec Rome après le refus du pape de satisfaire cette demande du monarque. (dal/ats/afp)