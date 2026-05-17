La défense de l'Ukraine souffre d'un paradoxe insoluble

L'Ukraine manque de systèmes de défense Patriot pour contrer les missiles russes. Image: Montage Watson

L'Ukraine souffre d'un paradoxe de taille face à la Russie: elle excelle dans la défense contre les drones, tout en étant très vulnérable aux attaques de missiles.

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Les bombardements russes massifs qui ont frappé Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant 24 morts, ont mis en lumière le paradoxe de la défense antiaérienne de l'Ukraine, capable de lutter contre les drones mais manquant de systèmes antimissiles.

Le pays, en guerre depuis plus de quatre ans, est envié par certaines des armées les plus puissantes du monde pour sa capacité à lutter contre les drones de longue portée. Mais en même temps, l'Ukraine est particulièrement vulnérable aux missiles russes et reste très dépendante de ses alliés occidentaux pour les contrer.

Une défense antimissiles en souffrance

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a visé l'Ukraine avec 675 drones et 56 missiles, dont respectivement 652 et 41 ont été abattus. Le réseau de défense antiaérienne de l'Ukraine - systèmes de brouillage électronique, canons antiaériens, hélicoptères et avions de chasse, ainsi que des petits drones intercepteurs - a abattu presque tous les drones russes, mais 15 missiles ont atteint leur cible.

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Cela met une nouvelle fois en évidence, pour l'Ukraine, sa pénurie aiguë de systèmes antimissiles occidentaux sophistiqués et de munitions coûteuses nécessaires à leur emploi. Serguiï Beskrestnov, conseiller du ministère ukrainien de la Défense, a déclaré au lendemain de l'attaque:

«Les dégâts réels ont été causés par les missiles, en particulier à Kiev»

«Le défi le plus difficile est la défense contre les missiles balistiques» a également concédé le président Volodymyr Zelensky. Il a réitéré son appel à l'aide à ses alliés pour qu'ils rejoignent le programme Purl, lancé l'année dernière et qui permet à l'Ukraine de recevoir du matériel américain financé par les pays européens.

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La guerre au Moyen-Orient rebrasse les cartes

Après l'attaque, le ministre britannique de la Défense John Healey a déclaré avoir «ordonné d'accélérer autant que possible les livraisons britanniques de systèmes de défense aérienne et de lutte antidrones».

Mais la guerre au Moyen-Orient, au cours de laquelle les alliés des Etats-Unis ont consommé d'énormes quantités de munitions de défense antiaérienne pour protéger des sites du Golfe, a aggravé une pénurie à laquelle l'Ukraine est confrontée depuis le début de la guerre.

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Les munitions pour les batteries Patriot américaines utilisées par l'Ukraine peuvent coûter environ 4 millions de dollars pièce. Les Etats-Unis n'en produisent qu'environ 600 par an, et plusieurs peuvent être nécessaires pour abattre un seul missile balistique.

Volodymyr Zelensky a indiqué que les pays du Moyen-Orient avaient utilisé 800 intercepteurs PAC-3 pour contrer les drones iraniens et d'autres projectiles, alors que l'Ukraine n'en a jamais disposé d'autant depuis le début de la guerre.

Des munitions rationnées

Quelques heures seulement avant que la Russie ne lance sa dernière attaque en date, Yuriy Ignat, un représentant de l'armée de l'air ukrainienne avait déclaré aux médias que les munitions étaient déjà rationnées en raison de problèmes d'approvisionnement:

«Les lanceurs de certaines unités et batteries sont à moitié vides et c'est un euphémisme. Ils disposent d'un nombre limité de missiles»

Il a ajouté que les stocks étaient déjà faibles après la campagne dévastatrice de la Russie contre les installations énergétiques ukrainiennes durant l'hiver. L'armée de l'air négocie parfois avec les alliés du pays pour obtenir ne serait-ce que cinq à dix missiles pour les systèmes occidentaux, comme les batteries Patriot, a-t-il précisé.

Peu d'options à court terme

Mais la guerre au Moyen-Orient pourrait aussi offrir une solution à l'Ukraine. Son succès dans la guerre des drones a attiré l'attention de riches Etats du Golfe, qui ont été visés par les mêmes types de drones d'origine iranienne que l'Ukraine sait désormais très bien contrer.

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Lors de visites dans la région, Volodymyr Zelensky a signé divers accords de défense aérienne avec plusieurs pays. Les détails n'ont pas été dévoilés, mais il avait auparavant proposé de partager l'expertise de Kiev en matière de lutte antidrones en échange de munitions Patriot ou d'investissements dans l'industrie de défense ukrainienne.

Lockheed Martin, le fabricant américain des batteries Patriot PAC-3, prévoit d'augmenter sa production au cours des sept prochaines années. A plus long terme, l'Ukraine peut également développer ses capacités nationales avec l'aide de ses alliés. Mais les options pour repousser les attaques sont limitées, selon Jade McGlynn, chercheuse au Département des études sur la guerre au King's College de Londres:

«Franchement, je ne vois aucune solution significative à court terme, à part fournir simplement plus de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine, ceux qui sont un peu plus disponibles que les Patriot»

(btr/afp)