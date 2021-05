International

Royaume-Uni

Victoire «historique» des conservateurs de Boris Johnson



Image: AP Pool Reuters

Au Royaume-Uni, les conservateurs ont consolidé leur percée dans le nord de l'Angleterre dans un bastion travailliste.

Les conservateurs de Boris Johnson ont ravi un bastion travailliste dans le nord-est de l'Angleterre, à l'issue d'élections locales à la valeur de test pour le pouvoir et l'unité du Royaume-Uni. Ils ont salué vendredi une victoire «historique».

Première depuis 50 ans

Le Parti conservateur a réussi à faire élire une députée à Hartlepool, pour la première fois en plus de cinquante ans dans ce bastion travailliste et pro-Brexit, infligeant un véritable camouflet au Labour et à son chef, Keir Starmer.

Cette victoire renforce les tories qui avaient déjà pris, lors des législatives de 2019, le «mur rouge» travailliste, ces régions du nord de l'Angleterre affectées par la désindustrialisation et favorables au Brexit.

Ballon géant

Le candidat conservateur Jill Mortimer a recueilli plus de 15'000 voix, doublant presque le score de son adversaire travailliste et europhile.

Image: AP

Le premier ministre britannique a passé sans encombre son premier test électoral depuis le raz-de-marée conservateur engrangé aux législatives et l'entrée en vigueur du Brexit.

