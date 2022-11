Brittney Griner transférée dans une colonie pénitentiaire russe

Brittney Griner est «en route pour une colonie pénitentiaire» en Russie. Image: sda

La basketteuse Brittney Griner, condamnée à neuf ans de prison pour trafic de drogue en Russie, a été transférée dans une «colonie pénitentiaire». Elle était emprisonnée jusqu'ici près de Moscou.

La championne américaine de basket Brittney Griner a été extraite le 4 novembre de sa prison en Russie. Elle est «en route pour une colonie pénitentiaire», selon un communiqué mercredi de ses avocats. Ces derniers précisent n'avoir «pas d'information sur l'endroit où elle se trouve exactement» désormais ni sur sa «destination finale».

Le président américain Joe Biden réclame que Moscou «améliore le traitement et les conditions qu'elle sera peut-être forcée de subir» dans cette colonie, a réagi la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre.

«Chaque minute que Brittney Griner doit subir une détention injustifiée en Russie est une minute de trop» Karine Jean-Pierre

Elle a rappelé que Washington avait soumis à la Russie une «offre significative» pour la libération de la sportive, et pour celle d'un autre Américain détenu, l'ancien militaire Paul Whelan.

Un échange de prisonnier pourrait avoir lieu

La justice russe avait rejeté le 25 octobre l'appel de la basketteuse américaine, condamnée en Russie à neuf ans de prison pour trafic de cannabis.

Selon des sources diplomatiques russes, un possible échange de prisonniers pourrait notamment concerner Brittney Griner et un trafiquant d'armes russe détenu aux Etats-Unis, Viktor Bout. L'homme a été arrêté en Thaïlande en 2008 et purge actuellement une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis. (ats)