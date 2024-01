La Russie crée le chaos dans le monde grâce à cette unité secrète

Les espions russes du GRU sont responsables d'empoisonnements, d'attentats et d'assassinats en Russie et à l'étranger. Cette unité des services secrets agit sous de fausses identités depuis plus d'une décennie.

L'unité du service de renseignement militaire russe GRU, désignée par les chiffres 29155, aurait été créée en 2007 ou 2008 «lorsque Poutine a décidé que le monde était son ennemi», écrit le média d'investigation russophone The Insider. Ce dernier a obtenu un aperçu des structures de l'unité, responsable de sabotages et d'attentats dans toute l'Europe.

Le bâtiment de la Direction principale de l'état-major général des forces armées de Russie, également connu sous le nom de service de renseignement militaire russe (GRU), à Moscou, en Russie. Image: AP

Les espions de l'unité 29155 du GRU vivent depuis des années en Russie sous une fausse identité, arpentent les médias sociaux russes sous un nom d'emprunt et suivent parfois une formation pour donner le change.

L'un des espions identifiés par The Insider serait par exemple un réalisateur de cinéma qui vit sous couverture, afin de pouvoir s'infiltrer dans les cercles artistiques de Barcelone. Environ 70 espions vivraient sous une fausse identité.

Des empoisonnements en Europe

L'unité 29155 serait composée d'environ 400 personnes au total. Les espions sont envoyés à l'étranger pour quelques semaines et sont spécialisés dans les assassinats. Selon The Insider, ils seraient derrière des attaques connues comme l'empoisonnement de l'ancien espion Sergei Skripal et de sa fille au Royaume-Uni, et le meurtre d'une femme britannique innocente en 2018 avec l'agent neurotoxique Novitchok.

Selon les recherches, l'un des assassins impliqués au Royaume-Uni aurait également participé à un attentat présumé en Bulgarie. Un marchand d'armes bulgare, qui vendait des armes et des munitions à l'Ukraine au début de l'invasion russe de l'est de l'Ukraine en 2014, aurait aussi été empoisonné à cette occasion.

L'échec des services secrets occidentaux

Christo Grozev, chef du service d'investigation de The Insider explique:

«Ces 70 personnes ont parcouru le monde au cours des 15 dernières années, faisant sauter des ponts et des installations de munitions, tuant des gens et infiltrant des groupes d'opposition de la diaspora russe.»

Selon le spécialiste, les services de renseignements occidentaux n'ont pas été à la hauteur de leur mission et auraient dû arrêter ces espions bien plus vite. «Ils n'existaient pas dans la vie réelle, mais obtenaient des visas. Au cours de la procédure de demande de visa, quelqu'un aurait dû se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de personnes réelles.» Il l'assure:

«Si les services de renseignement étaient dignes de leur salaire, ils auraient dû s'en rendre compte» Christo Grozev

Malgré tout, le journaliste de The Insider assure que l'identité des espions russes a désormais été percée à jour par le travail des médias et des agences de renseignements.

«Cette génération d'espions coûteux et bien formés est donc hors d'état de nuire, et il faudra quelques années avant que la Russie ne puisse générer une nouvelle génération d'espions tout aussi bien formés, voire mieux formés.»

Selon lui, l'ancien commandant de l'unité 29155, le général Andreï Averianov, aurait entre-temps été promu et nommé par Poutine pour succéder au fondateur de Wagner, Evgueni Prigojine. Il serait ainsi responsable des relations de sécurité russes à l'étranger.