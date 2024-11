«C'est de plus en plus risqué»: un résistant ukrainien raconte sa lutte

Des soldats russes gardent un bureau pour les demandes de citoyenneté russe, à Melitopol, dans le sud de l'Ukraine. Image: AP

L'occupation russe en Ukraine est comme un drap noir. Il est difficile de savoir ce qui se passe exactement dessous. Un activiste de Melitopol donne de rares aperçus de son quotidien risqué.

Stefan Schocher / ch media

Tel un rouleau compresseur sanglant, le front se déplace lentement dans l'est de l'Ukraine, kilomètre après kilomètre, transformant les villages et les villes en ruines. Mais derrière, derrière les champs de mines et les systèmes de tranchées, un régime d'occupation s'est établi, dans lequel des millions d'Ukrainiens sont coincés. C'est un système qui agit de manière très ciblée - mais qui se heurte aussi à une très forte résistance.

Car ils continuent de le faire jour après jour, attachant des rubans jaunes aux clôtures, aux lampadaires, prenant des photos et les partageant sur les médias sociaux, sprayant les couleurs jaune et bleu sur les murs des maisons ou déposant un poème ukrainien dans un parc.

Il n'est guère possible de faire plus sous le régime de terreur établi par la Russie en Ukraine, où les gens disparaissent sans laisser de traces, sont torturés, enlevés et détenus sans inculpation.

Une ville qui comptait autrefois 150 000 habitants. La guerre ouverte de la Russie dure déjà depuis plus de 1000 jours. L'occupation de la ville de Melitopol dure depuis autant de temps.

«Cela devient chaque jour plus difficile et plus risqué» Un activiste pro-ukrainien à Melitopol

Ce militant est le coordinateur local des «boucles jaunes», un groupe de résistance civile actif en territoire occupé depuis le printemps 2022. Le groupe tente régulièrement de s'opposer aux troupes russes sans armes. Mais ils peuvent aussi le faire de manière plus subtile, par exemple en laissant un livre en ukrainien sur un banc de parc. Rien que cela peut être dangereux.

Russification à tous les niveaux

«Ça grouille d'agents du FSB», c'est-à-dire de membres des services secrets russes, poursuit l'activiste. Ces personnes ont pour mission d'étouffer les voix pro-ukrainiennes et de répandre la peur. Selon un rapport du Kharkiv Human Rights Protection Group (KHPG), la campagne russe vise un résultat clairement défini:

«L'effacement de la langue ukrainienne et de tous les aspects de l'identité ukrainienne»

Les proches des soldats ukrainiens, les activistes ou toute autre personne exposée sont ciblés. Les lieux ont été rebaptisés de leur nom soviétique. Les musées ont été transformés dans l'esprit russe.

L'utilisation de la langue ukrainienne en public peut entraîner des sanctions. C'est surtout dans les écoles que l'endoctrinement a lieu. Un nouveau programme d'enseignement russo-patriotique est en vigueur. L'alternative, l'enseignement à domicile, est théoriquement autorisée. Il existe également une offre d'enseignement ukrainien en ligne. Celui qui y a recours court le risque de se rendre suspect, selon l'activiste.

Peu de liberté de mouvement sans passeport russe

Il est devenu pratiquement impossible de vivre sans passeport russe. Sans lui, pas de prestations sociales, pas de contrats de travail, pas de médicaments, pas de billets pour les transports publics. Sur le passeport russe, le numéro de document permet à tout le monde de savoir que l'on est Ukrainien. Pour les hommes, le passeport signifie également qu'ils peuvent être enrôlés dans l'armée. La possibilité de s'échapper se réduit de plus en plus, selon le militant des «rubans jaunes». Il ajoute:

«En même temps, les Russes se sentent de plus en plus chez eux ici»

La «situation des passeports» s'aggrave de jour en jour.

«Les Russes limitent au maximum la liberté de mouvement sans passeport russe»

Quiconque tente de passer un poste avec un passeport ukrainien peut être sûr d'être interrogé. Un passeport ukrainien est considéré comme une «forme de résistance». Après un tel contrôle à un poste, on peut être sûr de subir des «visites à domicile», y compris des interrogatoires - avec des conséquences imprévisibles. Tortures, disparitions sans aucune base légale, meurtres sont documentés.

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) parle de «milliers» dans un rapport correspondant. De nombreux incidents ne sont connus que «par des rumeurs», par peur des gens d'en parler publiquement, selon l'activiste.

Entre-temps, le système russe s'est en quelque sorte systématisé dans la région, rapporte l'activiste de Melitopol.

«Leur objectif est passé de la simple punition à une guerre de l'information»

En d'autres termes, vers un État policier qui agit de manière très systématique. Les téléphones sont par exemple souvent fouillés aux postes de contrôle. Ne pas avoir de chaînes ukrainiennes rend suspect, raconte l'activiste. Mais en avoir trop aussi. L'occupation russe est synonyme d'incertitude.