Poutine déploie son arme religieuse en Afrique

La Russie cherche de nouvelles sphères d’influence, y compris en Afrique. Vladimir Poutine mise pour cela sur des moyens inhabituels: l’Eglise orthodoxe russe.

La chute de Nicolas Maduro au Venezuela a été perçue comme un revers pour le président russe Vladimir Poutine. Ce pays d’Amérique du Sud était considéré comme un ancrage important de Moscou sur le continent sud-américain.

Même l’allié iranien vacille. C’est pourquoi les experts parlent depuis longtemps de la Russie, de l’Iran et de la Corée du Nord comme d’un axe de changement.

Une influence qui ne passe pas inaperçue

Des experts en sécurité mettent désormais en garde contre les efforts du président Vladimir Poutine visant à étendre la sphère d’influence russe en Afrique. Thierry Vircoulon, coordinateur de l’Observatoire de l’Afrique centrale et australe à l’Institut français des relations internationales (IFRI), a déclaré, cité par le portail Bloomberg:

«La Russie tente de développer sa politique d’influence dans tous les pays africains. Elle veut transmettre l’image d’un grand pays bienveillant envers tous les Africains.»

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine il y a quatre ans, la Russie a intensifié ses efforts en Afrique. Une étude publiée en 2023 dans la revue Innere Führung de la l'armée allemande indiquait déjà:

«Pour le continent africain, il en résulte une image globale selon laquelle près de la moitié (26) des 54 Etats membres africains de l’ONU n’ont pas condamné sans équivoque l’agression russe.»

La politique étrangère allemande sur le continent est également touchée par les nouvelles initiatives diplomatiques de Poutine en Afrique. L'étude précise:

«Parmi ces Etats figuraient le Togo, l’Ethiopie et le Maroc, avec lesquels l’Allemagne coopère dans le cadre de partenariats de réforme, ou encore la Namibie, pays qui, en raison de ses liens historiques, a jusqu’à présent bénéficié des plus hautes allocations par habitant au monde en matière d’aide au développement allemande.»

La nouvelle stratégie du Kremlin

Afin d'approfondir ses relations, la Russie mise sur différentes méthodes en Afrique:

Coopération militaire: selon une étude du Parlement européen, la Russie entretient des partenariats militaires avec 43 Etats africains. Les membres du groupe Wagner ont notamment été actifs au Mali. En outre, la Russie recrute massivement des mercenaires en Afrique, promettant par exemple des séjours linguistiques. Ainsi, mille combattants kényans ont récemment été recrutés pour la guerre de Poutine en Ukraine. Le vice-ministre kényan des Affaires étrangères, Abraham Korir Sing’Oei, a déclaré la semaine dernière:

«Ces personnes sont utilisées comme chair à canon sur le front»

Economie: le commerce de la Russie avec l’Afrique reste modeste comparé aux échanges économiques avec les Etats de l’Union européenne. Pourtant, les échanges économiques russes en Afrique suivent des intérêts stratégiques. Le pays mise, par exemple, dans son engagement sur le continent, sur les sentiments anticoloniaux d’anciens territoires français, comme le Mali. Une étude de la Stockholm School of Economics a par ailleurs constaté le mois dernier:

«Les statistiques commerciales montrent depuis 2022 une croissance modérée des échanges russo-africains, cette croissance se concentrant sur quelques pays. L’Egypte enregistre la plus forte augmentation de sa part dans les exportations russes, tandis que l’Ethiopie, la Tanzanie, l’Ouganda et Madagascar connaissent également des hausses significatives.»

«Nombre de ces Etats sont riches en matières premières et fournissent à la Russie des minéraux et des produits agricoles, allant des agrumes, olives et cacao à l’or, aux diamants et à l’uranium.»

Science et culture: «Maison russe» est le nom donné aux instituts culturels avec lesquels la Russie fait sa promotion. Sept de ces centres ont été ouverts ces dernières années. Leur objectif est de promouvoir la Russie par le biais de cours de langue et d’autres offres culturelles. Par ailleurs, environ 32 000 étudiants africains sont inscrits dans des universités russes.

Une situation qui fait scandale en Kenya

Pour étendre son influence, la Russie mise également en Afrique sur un nouveau facteur: la religion. Bien que l’Eglise orthodoxe russe missionne sur le continent depuis 1885, ses efforts se sont intensifiés depuis 2021, notamment grâce à des salaires plus élevés, la promesse de construire de nouvelles églises et de bonnes perspectives de carrière.

La plus forte croissance de l’Eglise orthodoxe russe est observée au Kenya, où l’armée de Poutine annonce désormais un recrutement rapide. Abraham Korir Sing’Oei, a évoqué un «programme ciblé visant à recruter illégalement des personnes d’origine africaine, dont des Kényans, et à en faire des combattants dans un monde auquel ils n'appartiennent pas».

Une insidieuse influence

Ainsi, Georges Maximov, chef de l’Eglise orthodoxe russe en Afrique, note dans son étude «Russia-Africa» que le début de l’intensification de la mission orthodoxe russe en Afrique en 2021 «marque l’expansion géographique la plus significative de ses activités ecclésiastiques et missionnaires au cours des deux cents dernières années, et peut-être de toute son histoire».

Le président russe Vladimir Poutine rapproche le Kremlin de l’Eglise orthodoxe russe depuis des années. Les deux entités partagent notamment le rejet de valeurs «occidentales» comme l’homosexualité et leur croyance d'une mission spéciale de la Russie. L’expert Mikhaïl Roubine a déclaré lors d’un entretien à t-online:

«Un mythe a été construit autour de Poutine: l’image d’un homme sans émotions humaines, sans famille, sans faiblesses. Un surhomme.»

Poutine intensifie désormais l’exportation de son idéologie en étendant la mission orthodoxe russe en Afrique. Cette expansion vise à «attirer davantage de pays dans sa sphère d’influence», a déclaré Tom Southern, directeur des projets spéciaux au Centre for Information Resilience en Grande-Bretagne, à Bloomberg. Son verdict: