Monetochka, l'icône de la pop russe qui défie Poutine
La musique en guise d'arme: l'artiste russe Monetochka, chanteuse pop de 27 ans en exil depuis le début de la guerre, est devenue l'une des voix de la résistance à Poutine avec ses textes engagés.
La jeune femme, qui a quitté la Russie en 2022 après l'invasion en Ukraine, s'est donnée pour mission de soutenir la diaspora russe et tous ceux qui ne peuvent protester contre la guerre, la propagande, et la répression dans leur pays natal.
Monetochka, de son vrai nom Elizaveta Gyrdymova, a expliqué son engagement lors d'une réunion de l'association Russie-Libertés samedi dernier à Paris:
Tout ce que je peux faire, c'est me tenir loin de ces dingues et soutenir ceux qu'ils ont pris en otage»
La chanteuse était ces derniers jours à Paris, où elle s'est produite en concert au Bataclan. L'artiste, installée en Lituanie, a été qualifiée d'«agent étranger» par les autorités russes, et figure sur une liste des personnes recherchées.
Poutine complique la tournée de Monetochka
Ces poursuites ont complexifié la logistique de ses tournées et l'ont privée d'une importante source de revenus. Auparavant, elle attirait les foules en Serbie ou en Turquie. Elle doit désormais éviter les pays amis du Kremlin, et choisir ses compagnies aériennes avec soin pour éviter une extradition vers la Russie:
Malgré tout, Monetochka a réussi à donner un nouveau souffle à sa carrière. Actuellement en tournée, elle se produira dans des dizaines de pays, dont les Etats-Unis, l'Australie et le Japon. Son dernier album date de 2024 et elle travaille à un nouvel opus.
Ce titre se nomme «La maîtresse de papa» 👇
Avec le rappeur dissident Noize MC, elle a récolté plus de 400 000 euros pour soutenir les réfugiés ukrainiens. L'artiste, devenue célèbre dès ses 17 ans, a vu sa popularité croître encore depuis son exil.
Devant une salle comble à Paris, elle interprète sa nouvelle chanson Tu es un soldat, aux paroles qui font écho au sombre quotidien des militaires sur le front:
Dans le public, Alexander Sterliadnikov, officier déserteur de l'armée russe qui a trouvé refuge en France, applaudit sa chanson «cool». Un autre tube, qui évoque la nostalgie d'une Russie d'avant-guerre perdue, est devenu viral sur TikTok, où Monetochka compte 3,6 millions d'abonnés.
Le morceau en question 👇
Malgré la criminalisation de la dissidence, les chansons de Monetochka n'ont pas été interdites en Russie. D'après elle, ses fans sont plus nombreux dans le pays depuis le début de la guerre.
Elle surnomme ses chansons «notre code secret», espérant qu'elles aident ses fans en Russie à survivre aux jours sombres:
Le mois dernier, Alla Pougatcheva, légende de la pop en Russie et critique véhémente du Kremlin, a appelé Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre. Dans cette interview devenue virale, Alla Pougatcheva, 76 ans, a également fait l'éloge de Monetochka, «intelligente» et très intéressante» à ses yeux.
Recevoir ce type d'encouragement de son «idole» est très motivant, pour la jeune femme, qui aurait aimé en faire plus lorsqu'elle vivait en Russie:
Monetochka a commencé à avoir des problèmes avec le Kremlin avant le conflit, pour avoir exprimé son soutien aux gays et lesbiennes.
Si elle a pu faire ses bagages et partir lorsque la guerre a éclaté, elle assure connaître des artistes réduits au silence en raison des pressions exercées par le Kremlin sur eux et leurs familles.
La chanteuse, qui a eu deux enfants en exil, invite ses fans à être doux avec eux-mêmes dans ces temps troublés: