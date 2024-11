Kim Jong Un (à droite) et le général Kim Yong Bok (à gauche) lors d'une présentation de pistolets donnés en 2020. KNCA

Kim Jong-un aurait envoyé son «meilleur conseiller» en Ukraine

Le vice-chef d'état-major de l'armée nord-coréenne serait arrivé à Moscou. Kim Yong Bok serait chargé de coordonner l'action des soldats de Kim Jong-un en Ukraine.

Thomas Wanhoff / t-online

On le voit souvent prendre des notes à côté du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, un sourire dévoué au visage. Mais aujourd'hui, Kim Yong Bok sort un peu de l'ombre de son chef: le général aurait été chargé de diriger les troupes nord-coréennes en Ukraine. C'est ce que révèle le journal britannique The Independent, se référant à des informations des services secrets ukrainiens.

Kim aurait été envoyé à Moscou pour coordonner le déploiement des soldats de Pyongyang, a-t-on appris dans un communiqué ukrainien. Les Etats-Unis estiment que 8000 soldats nord-coréens seront mis à la disposition de l'armée russe, et que les premières unités se trouvent déjà à proximité du front près de Koursk.

Kim Yong Bok est considéré comme l'un des hommes les plus importants du cercle dirigeant entourant le dictateur nord-coréen. Selon The Independent, c'est un militaire de longue date qui siège également au comité central du Parti des travailleurs, l'organe qui approuve formellement les ordres du dirigeant. Dans l'armée, il est le vice-chef de l'état-major général, selon le projet «North Korea Leadership Watch».

«Le meilleur conseiller de Kim Jong Un»

Michael Madden, du think tank Stimson Center basé aux Etats-Unis, a décrit le général Kim au journal The Independent comme étant «le meilleur conseiller de Kim Jong-un pour l'infanterie légère et les forces d'intervention spéciales». Il aurait été vu à plusieurs reprises aux côtés du dictateur cette année, notamment lors de visites après des inondations catastrophiques. Même si le général n'avait rien à voir avec les opérations de sauvetage, les photos avaient une valeur symbolique: elles montrent que Kim Jong-un lui fait confiance.

Mais le général nord-coréen pourrait avoir une autre mission que celle de superviser les troupes au sol en Ukraine: coordonner la coopération militaire entre la Russie et son pays d'origine. Pyongyang fournit notamment des obus d'artillerie à l'armée russe.

Le Kremlin n'a pas donné de détails sur les récents pourparlers avec la Corée du Nord, mais les agences de presse russes indiquent que le pays attend de la Russie une assistance informatique et d'autres formes d'assistance technique en échange.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci