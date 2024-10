Près de 3000 soldats nord-coréens se trouveraient en Russie

Après bientôt trois ans de guerre, l'Ukraine se trouve dans une situation militaire critique , ses troupes reculant depuis des mois sur le front oriental. L'armée russe, plus nombreuse et mieux armée, revendique très régulièrement la conquête de villages, principalement dans la région de Donetsk, et avance vers Pokrovsk, un noeud important pour la logistique militaire ukrainienne.

«Nous estimons que ces soldats ont voyagé par bateau de la région de Wonsan en Corée du Nord jusqu'à Vladivostok, en Russie, et qu'ils ont rejoint plusieurs sites d'entraînement militaire russes dans l'est de la Russie, où ils suivent actuellement une formation», a précisé un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

Selon Washington, «entre le début et la mi-octobre, la Corée du Nord a déplacé au moins 3000 soldats» dans l'est de la Russie, confirmant des informations fournies par la Corée du Sud.

L'ancien patron d'Abercrombie & Fitch inculpé pour trafic sexuel

Mike Jeffries, ancien PDG de la marque de prêt-à-porter américaine, est accusé d'avoir «utilisé son pouvoir, sa richesse et son influence pour exploiter des hommes pour son plaisir et celui de son compagnon». Ce dernier a également été inculpé.

L'ex-PDG de la marque de prêt-à-porter américaine Abercrombie & Fitch Mike Jeffries, son compagnon et un autre suspect ont été inculpés pour trafic sexuel et proxénétisme. Ils sont accusés d'avoir piégé et exploité des dizaines d'aspirants mannequins, ont annoncé mardi les autorités à New York.