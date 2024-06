Elle a été lancée après des attaques contre un commissariat de police, ainsi que des églises orthodoxes et une synagogue. Ces attaques ont fait de nombreux morts, la plupart dans l'attaque du poste de police. Quinze policiers ont été tués ainsi que quatre civils. Cinq des assaillants ont été tués. Les attaques ont eu lieu dans la capitale du Daguestan, Makhatchkala, et dans la ville côtière de Derbent.

Kate publie une photo «incroyablement décontractée» de William

Conformément à la tradition en vigueur chez la jeune génération des royals, la princesse de Galles a publié une photo inédite pour rendre hommage à son mari, William, qui souffle ses 42 bougies ce vendredi.

Chose attendue, chose due! Comme à son habitude, Kate n'a pas dérogé à son habitude de la photo d'anniversaire, pour marquer les 42 ans de William. Un cliché de la patte de la princesse de Galles, of course, et accompagné de quelques mots. «Joyeux anniversaire papa, nous t'aimons tous tellement!», signé «C x» pour Catherine et un bisou.