Condamnation confirmée pour l'opposant russe Navalny en appel

Pour rappel

L'avocat et militant Alexei Navalni de 45 ans, est jugé depuis mi-février dans l’enceinte même de sa colonie pénitentiaire à 100 km à l’est de Moscou.



L'homme considéré comme l'opposant le plus célèbre de la Russie purge déjà depuis plus d’un an une peine de deux ans et demi de détention pour fraude.



Selon lui, le dossier est monté de toutes pièces, compte tenu d'un pays comme la Russie, connue pour son tour de vis répressif à l’égard de toutes les voix critiquant le Kremlin.