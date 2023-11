Vladimir Poutine est-il en train de perdre le contrôle?

Des centaines d'émeutiers ont investi le terminal de l’aéroport de Makhatchkala, capitale du Daghestan, dimanche 29 octobre 2023. Keystone

Poutine est-il en train de perdre le contrôle?

Dans le conflit avec l’Occident, la Russie recherche le soutien des islamistes. La manifestation d'une foule antisémite dans un aéroport du Daghestan montre à quel point cette stratégie est risquée.

Patrick Diekmann / t-online

Une foule en colère: des centaines de manifestants ont pris d'assaut, dimanche, l'aéroport de Makhatchkala, dans la république russe du Daghestan. Des drapeaux palestiniens flottaient dans les airs. Les participants criaient des slogans antisémites. Ils ont tenté de s’introduire par effraction dans un avion qui avait atterri en provenance de Tel-Aviv et qui avait eu le temps de se vider.

Les images de cette chasse à l’homme ont fait le tour du monde. Au total, 20 personnes ont été blessées et les autorités ont fait état de 60 arrestations.

Un signe de faiblesse pour Poutine

Rien de tout cela n’est surprenant. L’islamisme est profondément ancré dans la région du Caucase. Mais le Kremlin a réussi à réprimer les mouvements radicaux pendant de nombreuses années.

Ces émeutes frappent la Russie à un moment où, à la suite de la guerre d'agression russe en Ukraine, le simple fait de brandir une feuille de papier vierge à des fins de protestation peut être puni d'une peine de prison. Mais même de telles menaces de sanctions n’ont pas pu empêcher les émeutes actuelles au Daghestan.

Si l'on prend la situation selon la perspective du président russe Vladimir Poutine, ces débordements sont avant tout un signe de faiblesse.

Vladimir Poutine se présente au monde comme l’un des principaux combattants contre ce qu’il appelle l’impérialisme américain. Il s’associe désormais également aux islamistes. Le chef du Kremlin a toujours utilisé la force militaire contre les groupes islamistes dans le passé pour empêcher des troubles dans le Caucase. Il intègre désormais ces forces dans sa politique étrangère, ce qui met en danger la sécurité intérieure de la Russie. Un plan risqué qui se retourne parfois contre lui.

Les services secrets occidentaux accusés

Le Kremlin semble également percevoir ce danger. Le coupable de l’escalade a été rapidement désigné: l’Occident. Les événements survenus dans la capitale du Daghestan auraient été inspirés par l'Ukraine, «sous le joug des services secrets occidentaux», a déclaré Vladimir Poutine lundi soir lors d'une réunion sur la situation sécuritaire en Russie, dont des extraits ont été diffusés à la télévision d'État.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ajouté que l'incident était «en grande partie le résultat d'une influence extérieure». Cela incluait également «des informations de source externe». Au vu des images télévisées des «horreurs dans la bande de Gaza», il est facile pour des «personnes malveillantes» d'influencer les gens et de les inciter à agir.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a également décrit les émeutes comme le «résultat d’une provocation planifiée et contrôlée de l’extérieur». Kiev a joué un «rôle direct et décisif» à cet égard.

Moscou n’en fournit aucune preuve. Et les accusations ne sont pas vraiment logiques non plus. L'Occident est largement uni derrière Israël et la contre-attaque contre les terroristes du Hamas.

Mais en Russie, le Kremlin alimente depuis de nombreuses années le discours selon lequel l’Occident fait tout ce qu’il peut pour déstabiliser le pays.

Le Kremlin ne prend-il donc pas au sérieux la menace des islamistes dans le Caucase? Ce n’est pas si simple. Vladimir Poutine se félicite d’avoir réprimé militairement les aspirations indépendantistes des musulmans – par exemple en Tchétchénie.

«Tirez le quatrième coup dans la tête »

Aujourd’hui encore, la plus grande préoccupation du chef d'Etat russe est probablement d’éviter toute perte de contrôle. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a convoqué mardi son Conseil de sécurité nationale et les chefs des autorités de sécurité. Traduction: l'assaut contre l’aéroport est bien plus qu’un simple incident survenu à Moscou.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à l'agence de presse Interfax qu'il ressortait clairement du groupe de participants qu'il s'agissait de «mesures renforcées pour parer aux ingérences extérieures.»

Les mesures de défense sont d’abord dirigées vers l’intérieur. Le gouverneur du Daghestan, Sergueï Melikov, a déclaré que les responsables des émeutes seraient punis et que les recherches se poursuivaient.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a même donné l'ordre à la police de tirer. Quiconque prend part aux troubles sera arrêté et emprisonné, a-t-il déclaré lors d'une réunion du gouvernement régional à Grozny, selon l'agence de presse officielle Ria Novosti.

Si une personne montre de la résistance, les agents devront tirer à trois reprises. Ramzan Kadyrov a déclaré, selon des informations publiées mardi 31 octobre:

«Après cela, si la personne enfreint toujours la loi, tirez le quatrième coup dans la tête! C'est mon ordre»

Progression de l'islamisme en Russie

Il n’est pas sûr que cela soit suffisant, car Vladimir Poutine est confronté à d’énormes problèmes. Ses objectifs géopolitiques sont en tension avec la sécurité intérieure de la Russie.

Il impute principalement l'escalade au Moyen-Orient aux États-Unis, et non à l'organisation terroriste Hamas. Le président russe a déclaré lundi:

«Les États-Unis ont besoin d'un chaos constant au Moyen-Orient, c'est pourquoi ils discréditent les pays qui demandent un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.»

Cette attitude révolte les dirigeants israéliens, qui considèrent que leur droit à la légitime défense a été ignoré après l'attaque terroriste.

Vladimir Poutine n'est pas un antisémite. Il a toujours prôné la coexistence pacifique entre les différentes religions en Russie et entretient des relations de travail pragmatiques et amicales avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Mais il met aujourd’hui en péril cette relation. Le chef du Kremlin s'appuie sur les troupes tchétchènes en Ukraine et, faute de meilleurs alliés, se rapproche toujours plus du régime des mollahs en Iran. Ce conduit également à un renforcement de l’islamisme en Russie. Il s’agit de forces expérimentées qui reviennent d’Ukraine encore plus radicalisées et probablement traumatisées par les combats. Leur volonté de recourir à la violence constitue désormais un risque pour la sécurité de la Russie.

Le jeu risqué de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a toujours un œil sur le conflit majeur avec l’Occident. Il faut donc s’attendre à ce qu’il sacrifie dans une certaine mesure ses relations avec Israël. Il sait que les dirigeants israéliens ont besoin du soutien de la Russie pour continuer à attaquer des cibles iraniennes en Syrie.

Le Kremlin s’efforce d’élargir ses relations avec les États du Proche et du Moyen-Orient engagés dans la cause palestinienne et pour qui la guerre en Ukraine constitue davantage un problème européen.

Suite à la manifestation du Daghestan, le maintien de la paix dans le Caucase devrait retenir davantage l’attention du Kremlin. Des soulèvements avaient déjà eu lieu dans cette région l'année dernière en réponse aux ordres de mobilisation du gouvernement russe. Certains militants se sont plaints du fait que les minorités ethniques étaient injustement enrôlées dans le service en Ukraine. La guerre à Gaza ne fait qu'ajouter de l’huile sur le feu.

Pour l’instant, le président russe voit davantage l’islamisme comme une opportunité de déstabiliser l’Occident et, comme dans la guerre de Gaza, de détourner l’attention occidentale des champs de bataille en Ukraine.