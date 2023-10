Une femme palestinienne pleure la mort d'un membre de sa famille. Image: keystone

Gaza: bataille de propagande sur les chiffres des victimes

Des milliers de personnes ont péri au cours des attaques israéliennes dans la bande de Gaza depuis début octobre. Mais les autorités locales, les ONG et le gouvernement américain ne parviennent pas à s'accorder sur un bilan précis du nombre de victimes.

Thomas Wanhoff / t-online

L'autorité contrôlée par le Hamas islamiste a publié une liste de 212 pages contenant les noms de toutes les personnes tuées par les attaques israéliennes. Le document contient également des informations sur l'âge, le sexe et le numéro de carte d'identité des Palestiniens qui auraient perdu la vie dans la guerre de Gaza depuis le 7 octobre. Le nombre de victimes s'élèverait à au moins 7028. Cependant, les données n'ont pas encore pu être vérifiées de manière indépendante.

Les Etats-Unis se méfient

des chiffres du Hamas

Le gouvernement américain avait auparavant remis en question ce bilan. John Kirby, directeur de la communication du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, a déclaré:

«Nous ne pouvons rien prendre pour argent comptant de ce qui vient du Hamas, y compris du soi-disant ministère de la Santé»

Selon lui, ce ministère est dirigé par une organisation terroriste. Washington ne conteste toutefois pas le fait qu'il y ait eu de nombreuses victimes. Auparavant, le président américain Joe Biden avait déjà déclaré qu'il n'avait pas confiance dans les chiffres publiés par le ministère de la Santé.

John Kirby lors de la conférence de presse de jeudi. Image: keystone

Lors de conflits armés, les bilans peuvent varier et manquer de précision pour différentes raisons. D'une part, il est souvent difficile d'obtenir une vue d'ensemble précise, par exemple lorsque des personnes sont encore ensevelies ou que certaines zones ne sont pas accessibles. D'autre part, ces états des lieux peuvent également servir à la propagande.

«La tentation de la propagande»

Après une explosion dans un hôpital de Gaza, le Hamas avait rapidement évoqué une attaque israélienne. Le ministère de la Santé, contrôlé par l'organisation terroriste, a d'abord annoncé 500 morts, puis 471 victimes. Les services de renseignement américains ont en revanche estimé qu'il y avait eu jusqu'à 300 morts. Impossible en revanche de vérifier ces deux informations de manière indépendante.

Luke Baker, ancien chef de l'agence de presse Reuters à Jérusalem, a également des doutes sur les chiffres de l'autorité sanitaire. Il a écrit sur la plate-forme X (ex-Twitter):

«Le Hamas est clairement tenté de faire de la propagande en augmentant autant que possible la quantité de victimes parmi la population. Je ne nie pas que des civils sont tués.» Luke Baker, ancien chef de l'agence de presse Reuters à Jérusalem

Pour les organisations humanitaires, les chiffres concordent

Mais il y a aussi des voix discordantes. Omar Shakir, directeur de l'organisation Human Rights Watch en Israël et en Palestine, ne crie pas à la manipulation. Il a assuré dans le Guardian britannique:

«Nous observons des violations des droits humains dans la bande de Gaza depuis trois décennies, y compris plusieurs séries d'hostilités. Nous avons généralement constaté que les données du ministère de la Santé sont fiables.» Omar Shakir, directeur de l'organisation Human Rights Watch en Israël et en Palestine

«Par ailleurs, nos propres recherches n'ont pas mené à de grandes divergences», a-t-il ajouté. Il se réfère également à des images satellites de bâtiments après des attaques israéliennes qui permettent d'évaluer la quantité de victimes.

Un journaliste palestinien réconforte sa nièce, blessée lors d'une attaque contre la maison familiale. Image: keystone

Un employé des Nations unies qui a souhaité garder l'anonymat a déclaré au Guardian:

«Je n'ai rien vu qui me permette de conclure à une invention de chiffres. Nous avons comparé quelques-uns des attentats israéliens avec les bilans annoncés par le ministère. Cela correspond globalement à ce que nous avons observé dans les guerres précédentes.»

Selon lui, le nombre actuel de victimes est plus élevé à cause d'offensives plus importantes.

«Parfois, les chiffres ne sont, dans l'immédiat, pas tout à fait exacts», a déclaré à l'agence de presse AP Michael Ryan, du Programme d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé. «Mais après coup, ils reflètent en grande partie l'ampleur des décès et des blessures».

Enregistrement informatisé de tous les blessés et les morts

Les hôpitaux de Gaza ont mis en place un système pour gérer les blessés. Toutes les personnes qui occupent un lit et tous les cadavres directement transférés à la morgue sont enregistrés. Ces données passent dans un système informatique relié au ministère de la Santé.

Selon des captures d'écran envoyées par des directeurs d'hôpitaux à l'agence de presse AP, le système ressemble à un tableau avec des codes couleur et divisé en catégories: nom, numéro d'identification, date d'hospitalisation, type de blessure, état. Mais les chiffres du ministère ne donnent qu'une vision globale: ainsi, aucune distinction n'est faite entre les civils et les membres du Hamas.

Deux enfants et une femme soignés à l'hôpital al-Shifa, le 26 octobre 2023. Image: keystone

Le travail des journalistes entravé

En tentant de vérifier ces données, les journalistes doivent faire face à un autre problème. Israël ne les laisse plus entrer dans la bande de Gaza. «La communication avec nos contacts sur place est très compliquée car Israël a bombardé les infrastructures de télécommunication et paralysé Internet», selon le Spiegel.

Les journalistes locaux et les travailleurs humanitaires internationaux ne peuvent donc plus se déplacer facilement dans la bande de Gaza pour faire le point. Israël a récemment signalé des centaines d'attaques sur le petit territoire du nord de la bande de Gaza. L'ONU a annoncé le décès de 38 de ses employés, alors que le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a fait état d'au moins 27 journalistes tués.

Un nombre de victimes record pour certains

Toujours selon le Spiegel, des témoins sur place confirmeraient aussi que depuis l'attaque du Hamas contre Israël, il y a plus de victimes à Gaza que lors des affrontements précédents. Francesca P. Albanese, qui rend compte de la situation des droits humains en Palestine pour l'ONU, a parlé dans une déclaration le 24 octobre de 5000 morts du côté palestinien depuis le 7 octobre.

Muhammad Shehada, né à Gaza et responsable de la communication de l'Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, confirme cette estimation. Il a déclaré au magazine américain Time que de toutes les opérations militaires israéliennes dont lui et sa famille ont été témoins, aucune n'est comparable à la guerre actuelle, ni de par son ampleur, ni de par sa gravité, ni de par sa portée.

«En ce moment, 7000 personnes sont mortes, c'est bien plus que le nombre de Palestiniens tués dans chaque guerre, atrocité ou escalade au cours des quatre dernières décennies» Muhammad Shehada, responsable de la communication de l'Euro-Mediterranean Human Rights Monitor time magazine

Pendant ce temps, Israël ne cesse de son côté de mettre en garde contre la propagande basée sur les chiffres en provenance de Gaza.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker