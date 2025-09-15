Pourquoi les Etats-Unis «ne sont plus le gendarme du monde»

«Poutine et Netanyahou sentent la faiblesse de Trump»

Frappes israéliennes au Qatar, intrusion de drones russes en Pologne: certains alliés américains de longue date ont pu constater ces derniers jours qu'avec Donald Trump l'amitié a ses limites.

Shaun TANDON, Washington / afp

Mardi 9 septembre, le Qatar, allié majeur de Washington qui accueille la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, a vu Israël mener des frappes aériennes sur son territoire ciblant des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, proche de la base partisane trumpiste, a décidé de cette attaque malgré la proximité américaine avec Doha – qui a même offert à Donald Trump un avion destiné à devenir Air Force One.

S'il s'est dit «très mal à l'aise» avec le bombardement israélien à Doha, le président américain a expliqué que les Etats-Unis en avaient eu connaissance trop tard pour le stopper.

Mercredi, la Russie de Vladimir Poutine, qui n'a jusque-là rien cédé aux efforts diplomatiques de Donald Trump qui l'a pourtant réinstallé sur la scène internationale, a provoqué de vives protestations des pays européens de l'Otan après l'intrusion d'une vingtaine de drones dans l'espace aérien polonais. Donald Trump – qui recevait le président polonais à la Maison-Blanche une semaine plus tôt – a jugé que Moscou avait peut-être commis une «erreur».

«Le cadre, c'est faiblesse, chaos et vanité», résume Damian Murphy, ancien assistant parlementaire devenu un des dirigeants du laboratoire d'idées progressiste Center for American Progress, spécialiste en politique internationale et sécurité nationale. Il considère:

«Netanyahou et Poutine, sentant une faiblesse, cherchent à tirer profit de la situation, et s'en tirent d'une manière dont ils ne devraient pas pouvoir»

Trump laissera certaines actions impunies

La réalité géopolitique contredit la revendication répétée de Donald Trump selon laquelle Vladimir Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine en 2022 si lui, et non Joe Biden, avait été président à ce moment-là, estime Damian Murphy. Il observe:

«Nous voyons de plus en plus d'Etats à travers le monde qui perçoivent une faiblesse et testent l'administration»

Donald Trump et ses conseillers insistent sur le fait qu'ils font des intérêts américains la priorité numéro 1 et réduisent ce qu'ils considèrent comme des engagements inutiles et coûteux pris depuis des décennies, ce qui contraste fortement avec l'engagement de Joe Biden de privilégier les alliances.

Sur le plan économique, Donald Trump a par exemple décidé de sanctionner par des droits de douane très élevés l'Inde pour ses acquisitions de pétrole russe, quand la démocratie asiatique, vue par Washington comme un contrepoids à la puissance chinoise, était courtisée depuis des décennies par républicains comme démocrates.

Pour la Russie comme pour Israël, «il y a une perception que Trump va laisser certaines actions impunies», analyse Paul Poast, politologue à l'université de Chicago, spécialiste des alliances. Netanyahou évalue le soutien de Trump à toute épreuve et Poutine estime qu'il peut «repousser les limites», le président américain espérant toujours parvenir à un accord, poursuit-il.

Dans un monde traversé par plus de conflits que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'universitaire voit dans ces événements «des signes d'une tendance beaucoup plus large, à savoir que Etats et autres acteurs s'enhardissent à mener des actions militaires et à s'engager dans des conflits parce que l'engagement américain n'est plus au niveau lui permettant d'être le gendarme du monde».