La nouvelle fusée de Poutine est «un échec complet» pour l'instant

Markus Schiller, spécialiste munichois des missiles, a déclaré au journal Welt que le possible accident du missile Sarmat était la preuve «qu'il n'est pas encore fiable» . Il y a manifestement des problèmes plus profonds dans l'industrie russe des missiles, a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, près d'un an plus tard, les essais sont manifestement toujours en cours. Pour Poutine, l'échec de l'essai, mais surtout le fait qu'il ait été rendu public, devrait constituer un nouveau revers dans ses efforts pour présenter la Russie comme un adversaire puissant.

La Russie a besoin de la génération de missiles Sarmat pour remplacer les Voevoda (nom de l'Otan: Satan) actuels. Ceux-ci datent encore des années 1970, selon une analyse du laboratoire d'idée berlinois Carnegie Politika, et étaient considérés comme un engin volant exceptionnel. Le problème, c'est que ce modèle a été développé et produit en Ukraine. La Russie a cherché une alternative et a commencé à développer le Sarmat.

La fusée est alimentée par un combustible liquide, poursuit le commentaire. L'auteur estime qu'il se pourrait qu'un accident se soit produit lors du ravitaillement. Sur d'autres images, on voit des camions de pompiers se rendre près de l'installation d'essai pour éteindre un incendie dans la forêt. Jusqu'à présent, il n'y aurait eu qu'un seul test réussi de la fusée, et c'était en avril 2022.

Il devait être l'un des missiles balistiques russes les plus dangereux et pouvoir transporter des ogives nucléaires jusqu'à 18 000 kilomètres. Mais le RS-28 Sarmat, annoncé par Vladimir Poutine dès 2018, n'est toujours pas en service. Il semble désormais que les développeurs russes aient essuyé un nouveau revers.

Les grandes métropoles sont à nouveau en tête de l'indice de criminalité en Italie en 2024. Voici les villes les plus risquées.



Les voleurs et autres criminels cherchent volontiers des victimes là où il y a beaucoup de monde, et l'Italie ne fait pas exception. Chaque année, le journal économique Il Sole 24 Ore établit l'indice de la criminalité dans le pays. Celui-ci prend la forme d'un classement basé sur les plaintes déposées auprès de la police. Cette année, l'indice établit un lien entre les grands flux de touristes et le nombre de délits – et envoie un avertissement aux vacanciers.