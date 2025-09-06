brouillard
DE | FR
burger
International
Russie

Voici comment la Russie endoctrine les enfants dans les écoles

Des élèves à Simferopol: même dans la péninsule ukrainienne occupée de Crimée, l&#039;enseignement est marqué par la rhétorique russe.
Des élèves à Simferopol: même dans la péninsule ukrainienne occupée de Crimée, l'enseignement est marqué par la rhétorique russe.Image: Imago

La Russie a une tactique sournoise pour priver les immigrés d'école

En Russie aussi, l'école a repris. Les Kremlins applique de nouvelles lois pour y diffuser sa propagande et empêcher certains enfants d'accéder à l'enseignement.
06.09.2025, 06:5306.09.2025, 06:53
David Schafbuch / t-online
Plus de «International»
Un article de
t-online

Comme partout en Europe, les enfants ont fait leur rentrée scolaire en Russie. Sous la présidence de Vladimir Poutine, l'intégration de son idéologie et de sa vision du monde dans les programmes scolaires a pris de plus en plus d'importance.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le phénomène s'est encore intensifié. Avec la rentrée, l'Etat russe vise désormais à écarter massivement les élèves issus de l'immigration du système éducatif.

Parents et élèves surveillés de près

Ainsi, un nouveau texte de loi, en vigueur depuis avril, impose de nouvelles exigences aux élèves issus de l'immigration: pour suivre les cours, les enfants doivent notamment réussir un test de langue et justifier d'une résidence fixe. Par ailleurs, les écoles sont incitées à surveiller de plus près ces élèves et à vérifier d'éventuelles «tendances à un comportement illégal».

Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant

Le ministère de l'Education a publié une liste de 37 «chants patriotiques» pouvant être utilisés en classe. De plus, parents, enseignants et élèves sont invités à communiquer principalement via l'application «Max». Ce service de messagerie, développé par l'entreprise VK, est connu pour transmettre des données aux services de sécurité russes.

«Nulle part ailleurs dans le monde»

Les critiques soupçonnent que ces tests de langue ne visent pas tant à évaluer le niveau réel des enfants. Ils seraient plutôt conçus pour qu'un maximum d’élèves migrants échouent et soient ainsi écartés des cours. Olga Abramenko, experte au Anti-Discrimination Center Memorial, a déclaré au journal indépendant russe Novaïa Gazeta que, si de nombreux autres pays exigent des tests d'admission pour les enfants migrants, cela «n'a en aucun cas pour but d'éliminer les enfants jugés indignes de suivre une scolarité».

Lundi, les vacances d&#039;été ont pris fin en Russie.
Lundi, les vacances d'été ont pris fin en Russie.Image: Imago

Selon Abramenko, dans d'autres pays, ces tests servent à évaluer le niveau de langue et à mettre en place des programmes de soutien adaptés pour les enfants. En Russie, ce n'est pas le cas:

«Nulle part ailleurs dans le monde, on ne pratique une forme de ségrégation comme celle qui est actuellement appliquée en Russie»

Les premières données montrent que la plupart des enfants issus de l'immigration ne parviennent apparemment pas à remplir les exigences. En mai, le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, a indiqué que 81% des candidats avaient échoué au test.

Attaques contre des régions multiethniques

Au Tatarstan, à l'est de Moscou, des critiques ont déjà émergé. Roustam Minnikhanov, président de la région, a lancé:

«Chaque enfant apprend la langue en trois ou quatre mois. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter»
Donald Trump est «très déçu» par Poutine

Les tests de langue revêtent également une importance particulière dans la mesure où plusieurs régions de Russie sont multilingues. Par exemple, au Tatarstan, on parle aussi le tatar. Dans la république multiethnique du Daghestan, voisine de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, plus de dix langues officielles coexistent.

Avec ses mesures, le Kremlin cherche aussi à réduire l'influence des autres groupes ethniques dans les écoles: l'enseignement des langues indigènes a été limité à une heure par semaine dans les programmes scolaires.

Garantir une allégeance dès le plus jeune âge

Parallèlement, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les programmes scolaires ont été adaptés pour transmettre aux élèves les narratifs du Kremlin. Depuis 2022, des «conversations sur l'essentiel» ont été introduites en classe, destinées à familiariser progressivement les élèves avec l'interprétation russe du conflit.

En Russie, les élèves sont initiés au discours officiel russe sur la guerre en Ukraine.
En Russie, les élèves sont initiés au discours officiel russe sur la guerre en Ukraine.Image: Imago

Dans les premières classes, ces conversations incluent par exemple des chants patriotiques ou l'étude de paysages russes. Plus tard, l'objectif est d'enseigner aux élèves qu'ils doivent servir la Russie, y compris sur le plan militaire.

Le discours du Kremlin dans l'enseignement

Dans les classes supérieures, les enseignants transmettent des informations de plus en plus concrètes sur la guerre d'invasion, comme la version russe (erronée) selon laquelle la population du Donbas serait majoritairement russe et aurait besoin de la protection du Kremlin.

Selon le Kremlin, l'objectif de l'«opération militaire spéciale» serait «la protection de la population du Donbas qui souffre sous le régime de Kiev, le désarmement de l'Ukraine et l'empêchement de l'implantation de bases de l'Otan sur le territoire ukrainien», indique l'un des manuels scolaires.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Plus d'articles concernant la Russie
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
de Thomas Wanhoff
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
2
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
de Laurent Vilaine
«La Russie n'a plus de limite» et recruterait des enfants kamikazes
1
«La Russie n'a plus de limite» et recruterait des enfants kamikazes
de Julian Alexander Fischer
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
1
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
de Jürg Ackermann
Thèmes
Vladimir Poutine dans tous ses états
1 / 10
Vladimir Poutine dans tous ses états
Poutine en mode chasseur, 2010.
source: ap ria novosti russian governmen / dmitry astakhov
partager sur Facebookpartager sur X
Ce petit garçon va à l'école en chevauchant un cochon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
Un film racontant la mort d'une fillette reçoit une ovation de 23 minutes
Présenté mercredi au Festival de Venise, le film «The Voice of Hind Rajab» raconte les appels à l’aide d'une fillette de Gaza et plonge le spectateur au cœur de l'urgence humanitaire, entre émotion et tension des équipes de secours. Il a été salué par une ovation de 23 minutes, un record.
Mercredi, le film The Voice of Hind Rajab a battu un record au Festival de Venise avec 23 minutes de standing ovation. Le long-métrage, qui raconte le drame d’une fillette palestinienne de 5 ans tuée à Gaza en janvier 2024 par l’armée israélienne, a frappé les esprits dès sa première projection. La Mostra tient son film-événement.
L’article