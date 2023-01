«J'aime couper des oreilles»: Rusich, la milice néonazie qui ose critiquer Poutine

Alexei Milchakov, co-fondateur du groupe Rusich. Image: Twitter

Le groupe de mercenaires nazis «Task force Rusich» a vivement critiqué la stratégie de guerre russe. Ses chefs sont des criminels de guerre brutaux. Voici leur histoire.

Un article de

Von Lars Wienand / t-online

La guerre de Poutine contre l'Ukraine a de nombreux soutiens. Un certain nombre de groupes paramilitaires ultranationalistes combattent également aux côtés de l'armée russe. La troupe Wagner est l'une des plus connues. La soi-disant «Task force Rusich», une unité spéciale de néonazis brutaux, a également envoyé ses mercenaires sur le front. Mais les points de vue sur la conduite de la guerre divergent.

Un membre influent de Rusich, Evgeni «Topaz» Rasskazov, a critiqué la stratégie militaire russe en des termes clairs. Il déclare que la mobilisation a échoué et accuse les enrôlés de jouer la comédie. Mais que se cache-t-il derrière ce groupe qui critique le pouvoir si ouvertement? A sa tête se trouve un homme connu pour avoir coupé la tête d'un chiot et qui a rencontré des politiciens allemands d'extrême droite.

Fusils à pompe et drapeaux nazis

L'histoire du groupe Rusich commence au plus tard en 2014 à Saint-Pétersbourg. Son fondateur, Alexei Milchakov, rassemble des combattants pour une mission de guerre en Ukraine, après avoir suivi des formations militaires. Entre-temps, il dirige l'unité paramilitaire avec Jan Petrovski — ils se connaissent depuis 2011. Tous deux sont liés à des organisations russes ultranationalistes. On a suivi les traces de ces mercenaires au cours des dernières années.

Un post du 5 août 2011 a rendu Alexei Milchakov célèbre dans toute la Russie. Le jeune homme, alors âgé de 20 ans, avait diffusé des photos de lui et de la tête coupée d'un chien, qu'il laissait pendre par les oreilles devant l'appareil photo. Il avait égorgé l'animal au couteau et déclaré en substance que c'est ainsi qu'il fallait traiter la racaille dans la rue, les chiens comme les sans-abri.

Des photos de lui circulent en outre, le montrant lourdement armé, en uniforme de l'armée allemande, devant le drapeau de l'«Unité nationale russe», une autre organisation paramilitaire néo-nazie basée en Russie

Avec un fusil à pompe et en uniforme de la Bundeswehr: Alexei Milchakov s'est entraîné très tôt au maniement des armes dans des groupes d'extrême droite. Image: Telegram

On sait également que Milchakov a possédé des armes très tôt, qu'il aurait lui-même tiré sur des antifascistes et qu'il aurait participé à un vol. Aujourd'hui, ses anciens profils de médias sociaux, qui pourraient le prouver, ont été supprimés ou sont passés en privé. Mais il existe des captures d'écran. Elles montrent qu'à l'époque, il se faisait appeler «Fritzpz88» et prétendait notamment parler allemand et norvégien. Il se présentait comme un fan d'Adolf Hitler et se photographiait avec un drapeau à croix gammée.

Le fou d'armes national-socialiste s'est retrouvé dans l'armée. Les choses se sont calmées jusqu'en 2014, lorsqu'il a documenté son départ pour la guerre dans le Donbass avec un convoi de soi-disant «aide humanitaire». Il y a combattu dans le bataillon «Chauve-souris», le groupe d'intervention rapide des séparatistes prorusses dans la région de Lougansk.

Réputation de brute impitoyable

Dans la Russie de l'époque, son engagement a immédiatement fait l'objet de commentaires critiques: «Un fasciste et boucher de Saint-Pétersbourg est parti se battre pour les insurgés», écrivait le deuxième plus grand quotidien russe, le Moskovski komsomolets, en juillet 2014. Pendant ce temps, Milchakov postait sa carte d'identité «chauve-souris» avec le numéro 1488. Là encore, un code évident de racisme et de vénération d'Hitler.

Il a dirigé une opération qui a établi sa réputation de brute impitoyable: lors d'une embuscade près d'une autoroute, ses troupes ont vaincu un corps de volontaires ukrainiens également réputé pour sa cruauté, y tuant des dizaines d'hommes. Milchakov ne fait pas de prisonniers.

Une croix gammée slave à huit branches

Il existe une photo de la bataille sur l'autoroute montrant Milchakov devant un corps en flammes. Un deuxième homme pose également devant le corps. Il s'agit de son compagnon d'armes Jan Petrovski, les deux combattants semblent satisfaits.

Milchakov et Petrovski: en septembre 2015, ils se sont également photographiés devant un corps en feu et ont profané des cadavres. Image: Telegram

Milchakov a également diffusé des photos d'une oreille coupée. Il est depuis considéré comme un criminel de guerre. Le 16 février 2015, le jeune homme alors âgé de 24 ans s'est retrouvé sur la liste des sanctions de l'Union européenne (UE) avec des «ministres» et des hauts responsables militaires des républiques autoproclamées du Donbass. Il déclare dans une interview en costume-cravate:

«Je suis un nazi. J'aime couper des oreilles humaines, et pas seulement des oreilles. Et l'odeur de la chair humaine qui brûle est délicieuse»

Lors de l'intervention, ils ont gravé un symbole sur le visage d'un soldat tombé au combat. C'est le signe sous lequel l'action cruelle de Milchakov et Petrovski est placée depuis 2014: le Kolvorat, une croix gammée slave à huit branches, le signe de Rusich.

Le symbole de Rusich, avec le Kolvorat.

Le surnom de Petrovski est «Slave», Milchakov se dit «Serbe». Sur l'avant-bras de Milchakov est tatoué: «Le Kosovo est la Serbie». Il pose à côté d'une femme nommée Dragana Trikovic. Elle fait partie du soi-disant «Mouvement eurasien» du fasciste russe Alexandre Douguine et entretient des liens avec des politiciens allemands de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Milchakov et Petrovski sont eux-mêmes entrés en contact direct avec un parti allemand d'extrême droite: lorsque des membres du parti ultranationaliste allemand, Parti national-démocrate d'Allemagne (NPD), ont participé en mars 2015 à Saint-Pétersbourg à une réunion appelée «Forum conservateur russe», les deux paramilitaires figuraient en bonne place sur la liste des participants. Milchakov y donne de lui-même:

«Si Hitler était mort dès 1939 et si l'Union soviétique n'avait pas perdu tant de gens à cause de lui, il serait l'un des meilleurs dirigeants»

Presque tous les néonazis de haut rang ont pris des photos avec eux. Le chef du NDP Udo Voigt, qui avait fait le déplacement, ne l'a pas fait, mais deux autres membres du parti de l'époque, Karl Richter et Jens Pühse, l'ont fait. Ils ont aujourd'hui des positions différentes: Richter a entre-temps quitté le NPD, qu'il jugeait trop peu radical, et a pris place sur le podium d'une manifestation prorusse en septembre. Pühse s'est clairement distancié de la guerre russe et a appelé à la solidarité avec le peuple ukrainien.

Avec des politiciens allemands du NPD: Milchakov (à gauche) et son compagnon d'armes Petrovski (deuxième à droite) ont rencontré Jens Pühse (deuxième à gauche) et Karl Richter (à droite) en mars 2015 à Saint-Pétersbourg. Image: VK

Par la suite, on a peu entendu parler des combattants de Rusich: à partir de l'été 2015, ils ne se sont plus battus dans le Donbass. Petrovski a déménagé en Norvège et s'est engagé dans le milieu des «Sons of Odin». Cette milice citoyenne issue de la scène néonazie a des ramifications internationales. Petrovski a toutefois eu des ennuis avec les autorités. Il a été arrêté en octobre 2016 et expulsé vers la Russie.

Formations pour l'armée des jeunes de Poutine

Milchakov était toujours actif dans son pays d'origine, ainsi qu'en Biélorussie. Il était dans le collimateur de l'UKZS, le service de protection de l'Etat, qui fait partie du Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB), et lutte contre les extrémistes et les opposants. Les forces de l'UKZS ont arrêté les organisateurs de camps d'entraînement où Milchakov formait des jeunes. Les autorités s'opposaient à ce que des jeunes de 12 à 18 ans apprennent dans des camps incontrôlés à «détruire efficacement des ennemis». Milchakov n'a pas été inquiété. Entre-temps, Poutine a lui-même créé par décret une armée de jeunes, «Junarmija», qui doit enthousiasmer la relève pour l'armée. Son instructeur n'est personne d'autre que Milchakov.

Avant d'être blessé au printemps lors d'une intervention dans le Donbass selon les informations américaines, sa mort avait même été faussement annoncée depuis la Syrie: Rusich avait combattu l'Etat islamique avec des mercenaires de Wagner, notamment près de Palmyre. Milchakov a envoyé un signe de vie par photo depuis un train russe. Lui et ses hommes sont apparemment restés sur le radar des services secrets allemands.

Un symbole apparaît à Berlin

Les services de sécurité ont pris note des photos postées depuis Berlin: «Rusich on tour». Des soutiens présumés s'étaient photographiés à différents endroits avec l'insigne de la «Task force». Les photos de la capitale allemande ont été prises avec la porte de Brandebourg et la colonne de la Victoire en toile de fond. Il n'y a pas de situation de danger particulière, dit-on. Des partisans de l'Etat islamique avaient également fait de la propagande de cette manière depuis différents endroits en Allemagne. La police berlinoise n'a pas mené d'enquête: l'exhibition du symbole n'est pas punissable.

«Rusich on tour»: les photos de l'insigne avec la croix gammée à huit branches ont été postées sur un profil du groupe sur le réseau russe VK. Image: VK

Mais les photos pourraient bien être une tentative de menace: Rusich a montré un intérêt croissant pour l'Occident ces derniers mois. Il y a ainsi eu un appel des mercenaires sur le canal Telegram pour qu'ils leur fournissent des informations sur les mouvements de troupes, les dépôts et les postes-frontières depuis les pays baltes. Ce sont des informations que les services secrets russes devraient avoir.

Des experts ont déclaré au journal britannique Guardian que c'était un signe que la troupe néonazie devenait de plus en plus indépendante de l'Etat russe. L'explication nous ramène au combattant de Rusich «Topaz» et à son post Telegram: mécontentement vis-à-vis de la stratégie et de l'approche de la guerre contre l'Ukraine.