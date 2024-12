Le crash «probablement» causé par la défense antiaérienne russe-2

Des spécialistes du ministère kazakh des Transports, ainsi qu'une délégation de l'Agence azerbaïdjanaise de l'aviation civile et des représentants d'Azerbaijan Airlines participent notamment à l'enquête. Des responsables d'Embraer et du centre brésilien d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (CENIPA) sont également attendus au Kazakhstan, selon les autorités kazakhes. (ats/svp)

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a décrété un jour de deuil national jeudi en Azerbaijan. Les corps des passagers et des membres d'équipage qui ont perdu la vie dans le crash seront transférés vers le pays dans un avenir proche, ont indiqué Azerbaijan Airlines et le ministère azerbaïdjanais des Situations d'urgence sur X.

«Les images vidéo de l'épave et les conditions de sécurité de l'espace aérien au sud-ouest de la Russie indiquent qu'il est possible que l'avion ait été touché par une forme d'artillerie antiaérienne», estime Osprey Flight Solutions.

Une vidéo prise après le crash montre plusieurs perforations au niveau de l'empennage de l'avion . L'appareil, un Embraer 190, assurait un vol entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny, capitale de la république caucasienne russe de Tchétchénie. Il s'est écrasé mercredi près de la ville d'Aktaou, port de la Caspienne situé dans l'ouest du Kazakhstan. Soixante-deux passagers et cinq membres d'équipage se trouvaient à son bord. Selon le dernier bilan, 38 personnes sont décédées.

Trump a trouvé ses «barons voleurs»

Comme au 19e siècle, une oligarchie se met en place aux Etats-Unis.

Après la guerre civile sanglante, l'industrialisation a véritablement pris son envol aux Etats-Unis. Des chemins de fer traversaient le pays et d'immenses aciéries ont été construites. Parallèlement, une nouvelle élite super riche a vu le jour. Andrew Carnegie dominait le secteur de l'acier, Cornelius Vanderbilt est devenu le roi du rail, le banquier J.P. Morgan a organisé l'économie en trusts monopolistiques et John D. Rockefeller ne s'est pas seulement emparé du commerce du pétrole, il est également devenu l'homme le plus riche du monde à l'époque et le symbole d'un capitalisme libéré de toutes ses chaînes.