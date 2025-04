Pourquoi les Russes ont emballé une ville sous des filets

Les drones jouent un rôle central dans la guerre en Ukraine, des deux côtés. La Russie mise désormais sur une nouvelle technique pour protéger les habitations des attaques.

Konstantin Hitscher / t-online

La Russie teste une nouvelle méthode pour protéger les habitations des attaques de drones. Sur Telegram, des photos de la ville frontalière russe de Chebekino montrent des pâtés de maisons entiers recouverts d'un filet métallique. Comme l'expliquent les officiels russes, les attaques de drones y sont fréquentes. Les troupes ukrainiennes ont franchi la frontière il y a près de deux semaines, pénétrant dans la région russe de Belgorod.

Selon les médias, plus de 40 immeubles d'habitation seraient déjà recouverts de ces filets métalliques. Les médias russes affirment que les filets ont été testés et seraient en mesure d'intercepter les drones afin d'éviter qu'ils ne s'écrasent sur les bâtiments. Même si les drones explosent dans les filets, les maisons ne devraient être que légèrement endommagées, soutiennent les médias.

Des filets métalliques sur des immeubles de Chebekino. Image: Telegram

La Russie déploie aussi des filets sur le front

En février déjà, des rapports indiquaient que l'armée russe avait construit un tunnel de filet métallique de deux kilomètres de long afin de protéger les armes et les équipements des attaques ukrainiennes. Dès 2023, la Russie aurait commencé à expérimenter des filets de protection. Le principe est simple: les caméras des drones sont de mauvaise qualité et ne peuvent pas reconnaître le filet et s'y emmêlent.

Les filets sont surtout prévus pour stopper les drones à vue à la première personne (FPV) de l'Ukraine, qui pèsent environ trois kilos. Ces drones sont souvent des modèles courants sur le marché civil, équipés d'engins explosifs. Mais, comme l'écrit le Kyiv Post, les filets seraient selon toute vraisemblance inefficaces contre les missiles ou les drones Shahed, nettement plus lourds, utilisés par la Russie.

Viatcheslav Gladkov, le gouverneur de la région, avait déjà annoncé l'action en novembre dernier. Il a expliqué:

«C'est la première fois que nous testons une telle chose. Nous remarquons que la situation est tendue et nous essayons de trouver de nouveaux moyens pour protéger les gens et leurs biens».

Il précise que les filets sont un essai et ne fournissent qu'une protection temporaire. En hiver, par exemple, en cas de chutes de neige, ils ne seraient plus utiles.

Les Ukrainiens se moquent des filets russes

Si le coût des matériaux pour cette protection contre les drones n'est pas élevé, l'installation des filets nécessite en revanche beaucoup de travail. Un ouvrier a expliqué au journal russe Belgorodskie Izvestia que la pose des filets prend entre cinq et six jours dans des conditions météorologiques idéales.

Toujours à Chebekino. Image: Telegram

Comme l'écrit le média, les habitants des immeubles saluent l'action et se sentent plus en sécurité sous les filets. Du côté ukrainien, la réaction est surtout moqueuse. Les Ukrainiens mettent en doute l'efficacité des filets, qui ont été comparés à des «moustiquaires».

Dans le même temps, le Kyiv Post écrit, en se référant à des membres de l'armée ukrainienne, que l'Ukraine travaille également avec des filets sur le front. Selon eux, les filets pourraient également intercepter des engins explosifs – et ainsi empêcher des déflagrations.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci