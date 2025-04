Depuis que Trump a repris la présidence, il n'essaie plus de se distancer du «Project 2025». Image: Shutterstock

Le «Project 2025» de Trump serait complet à 42%

Avant l'investiture de Trump, de nombreuses mises en garde ont été lancées contre le «Project 2025». Bien que le président ait toujours pris ses distances auparavant, cette transformation extrême de l'appareil d'Etat progresse plus rapidement que certains ne le craignaient. Un nouveau site Internet montre désormais l'état inquiétant des lieux.

On ne le dira jamais assez: depuis fin janvier, les Etats-Unis connaissent un bouleversement sans précédent de l'appareil d'Etat. Mais ce n'est pas une surprise. Au contraire: un document de 900 pages intitulé «Project 2025» a présenté un plan assez détaillé dès 2023.

Et les actions du gouvernement semblent plutôt bien correspondre à ce plan. Et ce, bien que Donald Trump ait tenté – avec un succès mitigé – de se distancer du «Project 2025» pendant la campagne électorale.

Le plan a été rédigé, entre autres, par d'anciens collaborateurs de Trump, mais surtout par le groupe de réflexion conservateur Heritage Foundation. Son président, Kevin D. Roberts, a rédigé la préface du «Project 2025». Il y décrit les quatre objectifs principaux du plan – tout cela dans le but de protéger au final «la liberté» (ou l'idée qu'il s'en fait):

La réhabilitation de la famille «au cœur de la vie américaine». La réduction de la bureaucratie fédérale. La défense «de la souveraineté, des frontières et des richesses» des Etats-Unis. La garantie de «nos droits individuels donnés par Dieu de vivre librement».

Depuis que Trump a repris la présidence, il n'essaie plus guère de se distancer de ces plans. Depuis des semaines, le public peut notamment observer en direct la mise en œuvre du deuxième point, la «réduction de la bureaucratie». Presque chaque jour, les médias font état d'une nouvelle vague de licenciements et de décrets (en anglais: executive order, c'est-à-dire les directives émises par le seul président en exercice) – et celles-ci s'inscrivent étonnamment bien dans le playbook «Project 2025». Et la plupart des 40 auteurs du document sont désormais des personnages clés de l'équipe de Trump.

Des manifestations contre le «Project 2025» ont déjà eu lieu avant et après l'entrée en fonction du président américain Donald Trump. Image: keystone

Depuis, nombreux sont ceux qui se demandent à quel point l'administration Trump est proche d'une mise en œuvre complète de cet objectif en partie ultra-conservateur et en partie libertaire.

Les créateurs d'un nouveau site web baptisé project2025.observer veulent pouvoir répondre à cette question en temps réel. Et leur message est clair: bientôt, la moitié de «Projet 2025» aura été mise en œuvre.

Le «Project-2025-Tracker»

De nombreux grands médias américains ont établi une sorte de liste pour documenter tous les changements apportés par l'administration Trump. Le «Project-2025-Tracker» adopte, cependant, une approche différente, un peu plus quantitative. L'un des créateurs – le site a été construit par deux utilisateurs de Reddit qui se sont rencontrés par hasard – a défini, à cet effet, de nombreux objectifs intermédiaires, pour «chaque moment où l'auteur d'un chapitre [du «Project 2025»] appelle explicitement à une action». Et oui, pour cela, il a fallu lire les quelque 900 pages de ce document, explique Adrienne Cobb dans une interview donnée au magazine Fast Company, qui raconte la naissance du site.

En effet, l'archéologue gérait sur Reddit, en plus de son travail, un subreddit politique et juridique de plus de 183 000 membres appelé r/Keep_Track. Peu après l'investiture de Trump, Cobb avait décidé de dresser un tableau des progrès réalisés par l'administration Trump sur les initiatives du «Project 2025».

Pour établir ce tableau, l'archéologue a passé en revue tous les chapitres du «Projet 2025». Chaque chapitre est consacré à une agence fédérale spécifique et contient des recommandations explicites sur la manière dont un président pourrait «réformer» l'agence en question, conformément à la vision de son auteur, l'Heritage Foundation.

Le tableau a rapidement trouvé un écho dans le subreddit de Cobb. Un utilisateur (ou une utilisatrice) de Reddit, connu uniquement sous le nom d'utilisateur u/mollynaquafina, est tombé dessus par hasard – et s'est montré fasciné:

«Je l'ai regardé et j'ai été impressionné par le niveau de détail»

«Il contenait des références à des numéros de pages spécifiques et des articles de journaux pour chaque objectif», a déclaré cette personne à Fast Company.

Voici à quoi ressemble le nouveau site web: Image: screenshot project2025.observer, zugriff: samstag, 5. april

Le domaine de u/mollynaquafina est la cybersécurité. C'est pourquoi l'utilisateur de Reddit a contacté Adrienne Cobb et lui a proposé de mieux visualiser le tableau et d'en faire une page web.

L'état des lieux

L'objectif premier du «Project 2025 Tracker», selon u/mollynaquafina, est de montrer l'état d'avancement des travaux en un coup d'œil. C'est ce que fait le site web en affichant tout en haut l'«Overall Progress», l'état d'avancement global, à l'aide d'une barre et d'un pourcentage concret.

Lundi 7 avril, sur un total de 302 objectifs, 100 ont déjà été mis en œuvre. Selon le site web, 53 autres sont en cours de réalisation. Cela correspond donc à un progrès de 42%.

Mais le site web présente également un aperçu détaillé de chaque objectif et de son statut. Les objectifs peuvent en outre être filtrés, par exemple par autorité fédérale ou par statut de mise en œuvre. Pour ce faire, il est possible de cliquer sur des liens vers une citation dans le «Project 2025» et vers un article de journal correspondant.

«Nous avons été particulièrement prudents dans la formulation et avons choisi les mots les plus neutres et les plus factuels possibles afin de permettre un reportage objectif», explique u/mollynaquafina. Car:

«Mon but est que les personnes qui soutiennent les objectifs du «Projet 2025» les lisent clairement et se demandent: "Est-ce pour cela que j'ai signé"?» u/mollynaquafina

Selon Fast Company, le tracker enregistre entre 50 000 et 100 000 visiteurs par jour. Environ 10% du trafic proviendrait de l'extérieur des Etats-Unis. u/mollynaquafina prévoit de traduire le site dans plusieurs autres langues en fonction de la demande.

Dans quelle mesure ces 42% sont-ils réalistes?

D'autres se sont également penchés sur la question de l'état d'avancement du «Project 2025». Les chiffres concrets, tels que ceux présentés dans le tracker, ne sont certes guère mentionnés par les autorités fédérales. Nombreux sont ceux qui font remarquer que les décrets de Trump peuvent encore être annulés par les tribunaux.

Malgré cela, la plupart des experts et des observateurs qui s'intéressent de près au «Project 2025» voient les choses de la même manière que le tracker:

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci