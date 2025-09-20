Keystone

Contre l'Eurovision «décadente», la Russie lance son Intervision

Samedi soir, le pays rassemble des artistes du monde entier, à l'occasion d'un événement né à l'époque la guerre froide.

La Russie a relancé samedi soir son concours musical Intervision, né à l'époque soviétique pour rivaliser avec l'Eurovision aux valeurs jugées «décadentes». Moscou compte sur une audience record en réunissant des chanteurs de 23 pays.

Le concours débutera à 19h30 (heure suisse) dans la Live.Arena, près de Moscou et verra notamment monter sur scène la Qatari Dana Al Meer, voix de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football-2022, le chanteur serbe Slobodan Trkulja ou encore Vassy (Vasiliki Karagiorgos), chanteuse australienne de musique électronique et pop qui représentera les Etats-Unis.

Figure emblématique des concerts patriotiques, le Russe Shaman présentera une chanson lyrique intitulée Droit au coeur.

L'ambiance se veut similaire à celle de l'Eurovision Keystone

Chacun chantera dans sa langue maternelle, «à la différence de l'Eurovision où la plupart des chansons sont souvent interprétées en anglais», soulignent les organisateurs. Le gagnant sera désigné par un jury international.

Aucun pays de l'Union européenne n'a envoyé de participant à l'Intervision. Le concours est présenté par les autorités russes comme une alternative à l'Eurovision, promouvant des valeurs occidentales «décadentes».

Le chanteur russe Shaman est logiquement favori Keystone

L'événement se tient au moment où la Russie est visée par de lourdes sanctions occidentales en raison de son offensive en Ukraine lancée en 2022.

Le nombre de vues du show, qui sera retransmis en direct ou en différé dans chaque pays participant, selon son fuseau horaire, pourrait atteindre un milliard, affirme Konstantin Ernst, directeur général de la chaîne de télévision publique russe Pervy Kanal, principal organisateur de l'Intervision.

Parmi les nations présentes, le Kazakhstan Keystone

Les pays participants représentent au total plus de 4 milliards d'habitants, selon les organisateurs. Parmi eux, on retrouve notamment des partenaires des Brics, soit le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Egypte ou Emirats arabes unis.

Le concours est ouvert aux nations du monde entier Keystone

En présentant cette semaine l'Intervision à la presse, Konstantin Ernst a assuré:

«Si au moins un sur trois ou un sur quatre regarde le concours, ce sera une audience sans précédent»

L'audience de la 69e édition de l'Eurovision, qui s'est déroulée en mai à Bâle, en Suisse, et a été remportée par l'Autrichien Johannes Pitsch, a atteint cette année 166 millions, un chiffre présenté comme record par l'Union européenne de radio-télévision.

Conçu comme un festival de la chanson des pays alliés de l'URSS, le premier Intervision avait été organisé en 1965 en Tchécoslovaquie.

La Chine ne pouvait pas manquer l'événement Keystone

Après le Printemps de Prague réprimé par les chars soviétiques en 1968, il avait été suspendu avant d'être relancé en 1977 en Pologne puis de cesser d'exister avec la chute de l'URSS au début des années 1990. (ats/afp)