dégagé18°
DE | FR
burger
International
Russie

Contre l'Eurovision «décadente», la Russie lance son Intervision

Russian President Vladimir Putin addresses participants and spectators of the International Music Competition &quot;Intervision&quot; via video link at the Live Arena outside Moscow, Russia, Saturday, ...
Keystone

Contre l'Eurovision «décadente», la Russie lance son Intervision

Samedi soir, le pays rassemble des artistes du monde entier, à l'occasion d'un événement né à l'époque la guerre froide.
20.09.2025, 21:0220.09.2025, 21:17

La Russie a relancé samedi soir son concours musical Intervision, né à l'époque soviétique pour rivaliser avec l'Eurovision aux valeurs jugées «décadentes». Moscou compte sur une audience record en réunissant des chanteurs de 23 pays.

Les Biélorusses «se préparent à défendre leur pays»

Le concours débutera à 19h30 (heure suisse) dans la Live.Arena, près de Moscou et verra notamment monter sur scène la Qatari Dana Al Meer, voix de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football-2022, le chanteur serbe Slobodan Trkulja ou encore Vassy (Vasiliki Karagiorgos), chanteuse australienne de musique électronique et pop qui représentera les Etats-Unis.

Figure emblématique des concerts patriotiques, le Russe Shaman présentera une chanson lyrique intitulée Droit au coeur.

L'ambiance se veut similaire à celle de l'Eurovision

Russian singers Dima Bilan and Polina Gagarina perform during the opening of the International Music Competition &quot;Intervision&quot; at the Live Arena outside Moscow, Russia, Saturday, Sept. 20, 2 ...
Keystone

Chacun chantera dans sa langue maternelle, «à la différence de l'Eurovision où la plupart des chansons sont souvent interprétées en anglais», soulignent les organisateurs. Le gagnant sera désigné par un jury international.

L'Espagne devrait boycotter l'Eurovision si Israël y participe

Aucun pays de l'Union européenne n'a envoyé de participant à l'Intervision. Le concours est présenté par les autorités russes comme une alternative à l'Eurovision, promouvant des valeurs occidentales «décadentes».

Le chanteur russe Shaman est logiquement favori

Le Russe Shaman, figure embl�matique des concerts patriotiques, pr�sentera, lui, une chanson lyrique intitul�e &quot;Droit au coeur&quot;.
Keystone

L'événement se tient au moment où la Russie est visée par de lourdes sanctions occidentales en raison de son offensive en Ukraine lancée en 2022.

Le nombre de vues du show, qui sera retransmis en direct ou en différé dans chaque pays participant, selon son fuseau horaire, pourrait atteindre un milliard, affirme Konstantin Ernst, directeur général de la chaîne de télévision publique russe Pervy Kanal, principal organisateur de l'Intervision.

Parmi les nations présentes, le Kazakhstan

Kazakhstan&#039;s Yernar Sadirbayev (Amre) performs the song &quot;Steppe Light&quot; at the International Music Competition &quot;Intervision&quot; at the Live Arena outside Moscow, Russia, Saturday, ...
Keystone

Les pays participants représentent au total plus de 4 milliards d'habitants, selon les organisateurs. Parmi eux, on retrouve notamment des partenaires des Brics, soit le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Egypte ou Emirats arabes unis.

Le concours est ouvert aux nations du monde entier

epa12393446 Spectators cheers with a national flag of Vietnam in the Live Arena concert hall during the music contest Intervision in Moscow, Russia, 20 September 2025. The international music contest ...
Keystone

En présentant cette semaine l'Intervision à la presse, Konstantin Ernst a assuré:

«Si au moins un sur trois ou un sur quatre regarde le concours, ce sera une audience sans précédent»

L'audience de la 69e édition de l'Eurovision, qui s'est déroulée en mai à Bâle, en Suisse, et a été remportée par l'Autrichien Johannes Pitsch, a atteint cette année 166 millions, un chiffre présenté comme record par l'Union européenne de radio-télévision.

Eurovision 2026: Tout boycott culturel «est stupide et vain»

Conçu comme un festival de la chanson des pays alliés de l'URSS, le premier Intervision avait été organisé en 1965 en Tchécoslovaquie.

La Chine ne pouvait pas manquer l'événement

epa12393694 Wang Xi of China performs during the international music contest &#039;Intervision&#039; at the Live Arena concert hall in Moscow, Russia, 20 September 2025. The international music contes ...
Keystone

Après le Printemps de Prague réprimé par les chars soviétiques en 1968, il avait été suspendu avant d'être relancé en 1977 en Pologne puis de cesser d'exister avec la chute de l'URSS au début des années 1990. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
Donald Trump sabote un projet de Ricola
Orban «instrumentalise» une vieille querelle avec l'Ukraine
Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, un autre conflit, cette fois-ci diplomatique, continue de s'enliser dans l'Ouest. En cause, des tensions linguistiques qui morcellent les relations entre Kiev et Budapest.
Lorsqu'une nouvelle école bilingue pour les Ukrainiens a ouvert ses portes à Budapest début septembre, les hymnes nationaux hongrois et ukrainien y ont retenti, offrant la vision d'un rare moment d'unité. Car, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, les tensions, déjà palpables entre Budapest et Kiev, n'ont en effet fait que s'accroître.
L’article