Un animateur star russe plaisante en évoquant une guerre nucléaire

Vladimir Soloviev le présentateur TV et soutien de Vladimir Poutine a évoqué les risques d'une guerre atomique entre l'Ukraine et son pays. Il a créé le malaise sur son plateau.

La situation sur le terrain ukrainien semble s'aggraver ces derniers jours. La semaine dernière, les Etats-Unis ont déclaré être prêts à envoyer des missiles à l'Ukraine, à condition qu'ils ne visent pas de cibles sur le sol russe.

Le président russe Vladimir Poutine n'a pas du tout apprécié cette déclaration d'intention.

«Si les Etat-Unis livrent ces armes, nous en tirerons les conclusions qui s'imposent» Vladimir Poutine

C'est ce qu'a affirmé le chef du Kremlin dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique Rossiya 1:

«Nous utiliserons tous les moyens de destruction à notre disposition, et nous en avons suffisamment, pour porter des coups à ces objets que nous n'avons pas encore attaqués.»

Cette situation tendue a également été évoquée récemment à la télévision d'Etat russe. Dans une émission de l'animateur et propagandiste Vladimir Soloviev, les invités ont parlé ouvertement d'une guerre nucléaire contre l'Otan – tout en prenant la chose plutôt calmement, mais avec un petit sentiment de malaise quand même.

En vidéo 👇 Vidéo: watson

«Si des gens n'étaient pas en train de mourir, ce serait la meilleure des comédies», déclare Vladimir Soloviev après avoir ri. On se dirigerait directement vers un chapitre sanglant de l'histoire mondiale, ajoute l'animateur. C'est inévitable, car des armes sont actuellement livrées en permanence à l'Ukraine.

Ce n'est donc qu'une question de temps avant que l'on en arrive à l'escalade nucléaire. «J'espère que nous y survivrons», a déclaré l'animateur à ce sujet. «Car si cela continue, seuls quelques mutants survivront dans le lac Baïkal», a-t-il ajouté, provoquant ainsi des sourires gênés de la part de ses invités.

Vladimir Soloviev est, en outre, convaincu que la première étape de cette escalade viendra de l'Occident. «Les Etats-Unis vont envoyer de plus en plus d'armes. L'Ukraine nous tirera dessus et frappera une centrale nucléaire». La situation deviendra alors incontrôlable, explique l'animateur à ses invités:

«Tout le monde va encaisser plus que ce qu'il voulait. Boum! Et il ne restera plus rien»

Margarita Simonian, une autre propagandiste bien connue du Kremlin, qui a assisté à l'émission, a elle aussi peu de doutes sur le fait que la situation va bientôt dégénérer. «C'est le seul choix possible», a déclaré la directrice de Russia Today. La journaliste ne pense pas que l'Ukraine s'abstiendra d'utiliser les nouveaux missiles guidés contre des cibles dans les territoires russes. «Je ne peux pas rire. Nous vivons avec eux depuis des années. Nous savons mieux que vous ce qui va se passer», a-t-elle déclaré à l'Otan.

Par conséquent, la Russie sera obligée de répondre. «Tu peux piquer un ours endormi avec un bâton. Tu piqueras, tu piqueras et tu piqueras. Puis il se réveille et 'vlan' !"», a déclaré la journaliste, directrice de Russia Today. Vladimir Poutine n'est finalement pas quelqu'un qui se laisse faire.

Pendant ce temps, l'Occident ne semble pas se laisser déconcerter par les sombres prévisions de la Russie. Lundi, après les Etats-Unis, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait livrer des lance-roquettes modernes à l'Ukraine. (dab)