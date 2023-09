Pour résoudre le problème, Boris Berezovsky, ancien proche de Poutine et futur opposant, avait alors développé une stratégie effrontée, comme l'explique Andreï Soldatov dans un article pour le Center for European Policy Analysis en août 2022. Pour libérer les otages russes, l'Etat russe devait tout simplement prendre lui-même plus d'otages tchétchènes.

«Je suis on ne peut plus sérieux»

Ces hommes «désorganisent les unités russes» d'une seule balle

Les tireurs d'élite jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte contre les troupes de Poutine. Les forces spéciales ukrainiennes ont des cibles bien précises.

Ils sont quasiment invisibles, atteignent leurs cibles à des centaines de mètres et sèment la terreur parmi les occupants: les tireurs d'élite prennent de plus en plus d'importance dans la lutte de l'Ukraine contre l'armée russe. Ces soldats spécialement formés et équipés semblent viser tout particulièrement les officiers supérieurs de Poutine.