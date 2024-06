Des 2S43 Malva russes ont été aperçus sur le champ de bataille en Ukraine. (image d'illustration) Image: Capture d'écran Youtube

Un nouveau canon russe repéré sur le front

Après un cycle de tests de trois ans, la Russie semble désormais disposer d'un nouveau système d'artillerie. Il serait doté d'un châssis particulier, mais sa portée est inférieure à celle des systèmes des autres nations.

Un drone de reconnaissance aurait repéré un nouveau système d'artillerie russe à la frontière avec l'Ukraine. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un canon automoteur 2S43 Malva, repéré dans la région de Belgorod. L'obusier est également visible sur une courte vidéo, tournée sur le front près de Kharkiv.

La société d'Etat russe Rostec avait déjà livré le premier lot des canons au ministère de la Défense en octobre 2023, rapportait le journal russe Kommersant à l'époque. Selon le portail pro-ukrainien Militarnyi, un cycle de tests de trois ans a été achevé en juillet. Le développement des 2S43 Malva aurait commencé dès les années 2010.

Réduire les coûts de production

Le 2S43 Malva est armé d'un canon de 152 mm, également utilisé sur les obusiers soviétiques 2S19 Msta-S et 2A65 Msta-B, écrit Militarnyi. La portée de tir avec des obus conventionnels hautement explosifs est de 24,7 kilomètres, et d'environ 29 kilomètres avec des obus propulsés par des roquettes. A titre de comparaison, le canon français Caesar ou le Bohdana ukrainien peuvent tirer jusqu'à 40 kilomètres, précise le portail pro-ukrainien.

Selon Kommersant, l'une des particularités du Malva est son châssis équipé de roues et non de chaînes. D'après Militarnyi, les canons sont montés sur un châssis de camion, ce qui permet de réduire les coûts et d'accélérer le rythme de production. La mise en place et l'abandon d'une position ainsi que la visée d'une cible nécessitent en outre moins de temps.

On ignore actuellement combien d'exemplaires du 2S43 Malva ont été livrés jusqu'à présent et sont en service. (csi)

Traduit et adapté par Noëline Flippe