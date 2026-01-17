La Russie stagne sur le front: «Leurs pertes ont augmenté»
Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a récemment déclaré:
Il a ajouté que la «marge de décision» de l’Ukraine se réduisait «de plus en plus». Mais les instituts de recherche occidentaux et les services de renseignement ont un avis différent.
Le groupe de réflexion Institute for the Study of War (ISW) écrit dans une analyse de situation récente:
Les satelittes ne montrent qu’une progression limitée
Le chef d’état-major russe, Valeri Guérassimov, a récemment fait état de gains territoriaux importants des troupes russes «dans presque toutes les directions» en Ukraine. Selon lui, l’armée russe aurait conquis environ trois cents kilomètres carrés depuis le début de l’année.
Le général a affirmé que les forces russes avaient progressé autour des villes de Soumy et de Kharkiv. Des troupes russes seraient entrées dans les localités de Hrabovske, au sud-ouest de Soumy, et de Komorivka. L’Ukraine a toutefois déclaré que ses propres troupes avaient repoussé une attaque de grande envergure contre Kharkiv.
L’ISW conclut, sur la base de l’analyse des données satellitaires, que les déclarations de Guérassimov sont «absolument fausses». Selon ces données, les troupes russes n’auraient progressé depuis le début de l’année que sur une zone de 74 kilomètres carrés. Les attaques autour de Soumy serviraient avant tout à recueillir des informations.
Le ministère britannique de la Défense évalue, lui aussi, avec prudence la situation militaire de Poutine. Il indique dans un communiqué publié mi-janvier:
Selon ce communiqué, 1130 soldats russes auraient été touchés chaque jour en décembre 2025, soit environ une centaine de plus que le mois précédent.
Londres annonce un nouveau missile
Le ministère britannique de la Défense va également venir renforcer le moral et les troupes de Kiev en livrant un nouveau missile à Kiev. Le «Nightfall» doit compléter les missiles américains ATACMS.
Le missile aurait été développé spécialement pour l’Ukraine, a annoncé le ministre britannique de la Défense, John Healey. Dans un communiqué, il précise:
Le nouveau missile disposerait d’une portée de 500 kilomètres. Il pourrait également être tiré depuis le système d’artillerie Himars utilisé par les forces ukrainiennes.
La situation géopolitique se tend
Selon Healey, le soutien britannique est une réaction directe à l’utilisation du nouveau missile russe Oreschnik dans l’ouest de l’Ukraine, près de Lviv, ainsi qu’aux attaques nocturnes incessantes contre des cibles civiles, notamment à Kiev. L’ISW a également observé une intensification des attaques russes par drones contre des objectifs militaires dans l’arrière-pays ukrainien.
La situation géopolitique générale se tend également pour la Russie. Les efforts de Donald Trump concernant le Groenland suscitent eux aussi des inquiétudes à Moscou.
Par ailleurs, les manifestations en Iran ébranlent un allié de longue date de Poutine. Une chute du régime des mollahs aurait d’énormes conséquences géostratégiques pour la Russie, mais aussi pour la Chine.
Traduis de l'allemand par Tim Boekholt