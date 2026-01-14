assez dégagé
Guerre contre l'Ukraine

5 défis pour Mykhaïlo Fedorov, ministre de la Défense ukrainien

epa12648610 Ukraine&#039;s newly appointed Defense Minister Mykhailo Fedorov attends a parliamentary session in Kyiv, Ukraine, 14 January 2026, amid the Russian invasion. The Verkhovna Rada, Ukraine&# ...
Mykhaïlo Fedorov hérite d’une Défense ukrainienne sous très haute pression.Image: EPA

Voici les 5 défis majeurs du nouveau ministre de la Défense ukrainien

Nommé ministre de la Défense, Mykhaïlo Fedorov hérite d’une armée sous pression, confrontée au manque d’hommes, à la guerre technologique et à l’incertitude du soutien occidental. On fait le point.
14.01.2026, 16:5614.01.2026, 16:56
Florent Vergnes / afp

Mykhaïlo Fedorov, 34 ans, a été élu mercredi par le Parlement ukrainien ministre de la Défense, dans le cadre d'un vaste remaniement et d'une réforme voulus par le président Volodymyr Zelensky.

«Aucun pays au monde n’était prêt à affronter les défis d’une guerre de cette ampleur», a concédé devant les députés Mykhaïlo Fedorov, qui occupait jusqu'à présent le poste de ministre de la Transformation numérique.

Il hérite d'un portefeuille qui représente de nombreux défis alors que l'Ukraine se prépare à une cinquième année de guerre difficile face à des troupes russes qui poursuivent leur progression.

En voici cinq
Les soutiens de KievTechnologie de guerreManque d'hommesDéfense aérienneFinancement, le coeur du problème

Les soutiens de Kiev

Les efforts diplomatiques se sont intensifiés depuis novembre sous l'impulsion du président américain Donald Trump pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine déclenché par l'invasion russe en février 2022.

Mais le soutien des Etats-Unis demeure incertain, Donald Trump alternant les messages favorables tantôt à Kiev, tantôt à Moscou, tandis que l’aide occidentale n’a plus le caractère assuré des premières années du conflit. Dans ce contexte, Fedorov devra convaincre les alliés de poursuivre leur soutien, en soulignant les efforts de modernisation des forces ukrainiennes.

Technologie de guerre

Les drones explosifs sont devenus indispensables sur la ligne de front, où les deux armées se disputent une course à l’innovation, marquée par des évolutions et des adaptations quasi quotidiennes. Artisan de la numérisation de l'Ukraine quand il était en charge du ministère de la Transformation numérique, Mykhaïlo Fedorov a été salué par Volodymyr Zelensky pour ses «résultats» dans l'intégration des technologies au champ de bataille

«Cela révèle la faiblesse réelle de la Russie»

Le nouveau ministre de la Défense a dit vouloir se concentrer sur l’utilisation à une large échelle de la technologie dans l'armée, une «priorité», a expliqué Volodymyr Zelensky après la validation par le Parlement du choix de Fedorov. Mais la Russie a industrialisé sa production de drones en s’appuyant sur des composants chinois bon marché. L'Ukraine devra donc s'adapter pour maintenir le rythme.

Manque d'hommes

Si l'Ukraine tente de compenser son manque de soldats par un recours accru aux drones, le pays reste confronté à une pénurie face à une Russie quatre fois plus peuplée. La mobilisation obligatoire est impopulaire, alors que 200 000 personnes ont déserté l'armée, selon Fedorov.

L'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) pointe de profonds problèmes structurels hérités de l'époque soviétique, notamment un commandement jugé trop centralisé et bureaucratique – des problèmes qui ont alimenté l'impopularité de la mobilisation.

L'Ukraine a battu un record qui annonce un tournant dans la guerre

«Aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre les nouvelles technologies avec une structure organisationnelle obsolète», a déclaré Fedorov, ses objectifs:

«Réformer l’armée, améliorer les infrastructures en première ligne, éradiquer les mensonges et la corruption»

Depuis 2022, plusieurs tentatives de réforme ont été engagées, mais le processus demeure lent, tandis que l’armée doit en même temps combattre les forces russes.

Défense aérienne

Alors que les bombardements russes contre les infrastructures essentielles s’intensifient, plongeant une partie du pays dans le froid et l’obscurité, le renforcement de la défense antiaérienne reste la priorité absolue de l’Ukraine, selon Zelensky.

«Les odeurs, ce n'est pas le pire»: des médecins ukrainiens racontent

Le nouveau ministre est notamment attendu sur l’augmentation de la production nationale de drones intercepteurs, ces appareils peu coûteux capables de neutraliser les drones d’attaque lancés par Moscou contre le réseau énergétique ukrainien.

La récente utilisation par Moscou de son missile de dernière génération Orechnik, pour la deuxième fois depuis 2022, pose aussi un défi pour Kiev, qui n'a pour le moment pas les capacités d'intercepter ses têtes explosives qui frappent à une vitesse hypersonique.

Poutine veut faire peur à l'Europe avec ce missile

Kiev dépend aussi de ses partenaires internationaux pour protéger son ciel grâce aux coûteuses batteries antimissiles européennes ou américaine Patriot, mais leur approvisionnement reste incertain.

Financement, le coeur du problème

Répondant aux députés, Mykhaïlo Fedorov a annoncé le lancement d’un audit financier de son ministère, affirmant ne disposer que de «trois cents milliards» de hryvnias (environ 7,5 milliards d’euros) pour poursuivre l’effort de guerre.

Le président a d'ailleurs ajouté:​

"Des décisions sont également en cours d'élaboration afin d'augmenter la rémunération de nos soldats au front
Volodymyr Zelensky

L’Ukraine, très dépendante de l’aide internationale, a été fragilisée par l’arrêt de l’aide américaine en mars 2025, que l’Union européenne tente désormais de compenser. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué mercredi que Kiev pourra dépenser 60 milliards d'euros, sur les 90 milliards prêtés par l'UE, pour renforcer ses capacités militaires en 2026 et 2027.

Pour réduire sa dépendance à l'UE, Kiev mise cependant sur le développement de son industrie de défense et de technologies militaires avancées, en proposant le savoir‑faire de ses entreprises aux partenaires occidentaux. Et Fedorov de conclure:

«Notre tâche consistera à attirer le plus grand nombre possible d'entrepreneurs dans la production de défense»

(adapt. jah)

