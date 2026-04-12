Ce drone terrestre ukrainien est lourdement armé (image d'archive) Keystone

Ces robots ont remplacé des Ukrainiens 21 500 fois en trois mois

La guerre est toujours plus une affaire de drones, mais parfois ils ne volent pas, comme le montrent les chiffres publiés par Kiev.

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L’Ukraine mise de plus en plus sur les technologies sans pilote pour limiter les risques humains. Selon son ministère de la Défense, plus de 21 500 missions ont été menées avec des robots terrestres au premier trimestre 2026, un chiffre en forte hausse.

Rien qu’en mars, plus de 9000 opérations ont été effectuées avec ces engins, contre environ 2900 en novembre dernier, relate Business Insider sur la base d'un communiqué de l'armée ukrainienne. Une progression spectaculaire qui illustre la montée en puissance de ces systèmes sur le champ de bataille. Ces véhicules terrestres sans pilote, appelés UGV (Unmanned Ground Vehicles), sont télécommandés et conçus pour évoluer sur des terrains difficiles. Leur rôle étant de remplacer les soldats dans les tâches les plus dangereuses.

Et leurs missions sont variées puisqu'ils sont notamment utilisés pour acheminer du matériel ou des munitions en première ligne, évacuer des blessés, effectuer des opérations de déminage ou tenir certaines positions exposées avec des mitrailleuses embarquées, certains modèles pouvant être équipés d’armes contrôlées à distance.

Les robots terrestres se multiplient en Ukraine

Mais si le recours à ces robots s’étend rapidement, il reste encore marginal. En mars, 167 unités militaires ukrainiennes utilisaient des UGV, contre seulement 67 en novembre 2025. Et ces escadrons sont principalement actifs sur les fronts de l'est et nord-est, où une unité médicale de la Légion internationale s’est également distinguée en pionnière, notamment pour l’évacuation de blessés à l’aide de ces machines.

A droite de l'image, on peut voir le robot-plateforme ukrainien qui permet d'évacuer des blessés. Ici, le 12 novembre 2025 dans la région de Donetsk. Keystone

Cette évolution s’explique avant tout par la situation sur le terrain. Après plusieurs années de guerre, l’Ukraine peine à renouveler ses troupes, tandis que les zones de combat sont devenues extrêmement dangereuses, notamment à cause des drones, dont la Russie aussi est friande. Dans ce contexte, les robots terrestres permettent de limiter l’exposition des soldats. La Russie suit d’ailleurs une trajectoire similaire et développe elle aussi ces technologies, signe que la guerre moderne se joue toujours au sol et parfois sans soldats. (hun)