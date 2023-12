Image: keystone/watson

«Nous avons tout détruit»: Poutine a un message pour l'Occident

Le maître du Kremlin estime être sur la voie de la victoire dans la guerre en Ukraine et réapparaît donc en public.

Patrick Diekmann / t-online

Un article de

Chaque fois que Vladimir Poutine parle de démocratie, cela sonne aux oreilles des Occidentaux comme une blague sarcastique. Une blague qui n'est, en fait, pas vraiment drôle. Et parfois, le président russe ne peut pas s'empêcher de sourire. «Nous avons quand même la démocratie», dit l'homme de 71 ans jeudi lors de sa conférence de presse annuelle, alors qu'il autorise une question du public.

«La paix régnera lorsque nous aurons atteint nos objectifs», a déclaré Poutine lors de sa conférence de presse annuelle à Moscou. (Source: Reuters) Image: keystone

Les questions devaient être soumises à l'avance et son porte-parole Dmitri Peskov l'aide à les présenter. Le grand show de Poutine a été soigneusement mis en scène par le Kremlin – après tout, la Russie est en guerre et la prochaine élection présidentielle aura lieu dans quelques mois.

Le vainqueur des prochaines élections est en fait déjà connu: c'est Poutine, qui a fait modifier la constitution russe pour pouvoir se présenter une nouvelle fois. Malgré la grande mise en scène, le «Poutine-Show» montre à quoi ressemble actuellement la vie politique intérieure en Russie.

Au cours de la dernière année de guerre, la Russie a connu une mauvaise passe et Poutine a littéralement disparu de la scène. Désormais, les apparitions publiques ont de nouveau lieu et le chef du Kremlin a le vent en poupe.

La conférence de presse apporte surtout un constat amer pour l'Ukraine et ses soutiens occidentaux: Poutine va poursuivre sa guerre en Ukraine. Il se voit sur la voie de la victoire, à l'Ouest en revanche, il sent l'indécision – une faiblesse sur laquelle le chef du Kremlin comptait. Actuellement, il semble du moins que son plan perfide pourrait finalement porter ses fruits.

Vladimir Poutine: le président russe se présente avec l'assurance de la victoire. Image: keystone

Poutine maintient ses objectifs de guerre

Ce jeudi, Poutine ne laisse planer aucun doute sur son attachement à ses objectifs de guerre.

«Nous aurons la paix lorsque nous aurons atteint nos objectifs» Poutine

Et ces objectifs n'ont pas changé, selon lui: Il s'agit de «démilitariser» et de «dénazifier» l'Ukraine.

En Russie, ces termes avaient perdu de leur poids cette année. D'une part, une étude commandée par le Kremlin a montré que la population russe ne croyait pas au récit d'un régime nazi à Kiev. D'autre part, les dirigeants russes semblent également avoir adapté leurs objectifs de guerre. Pendant des mois, il ne s'agissait plus pour Moscou que de l'objectif minimal: la défense des territoires annexés en violation du droit international.

Mais les récentes sorties de Poutine sur la démilitarisation montrent qu'il envisage à nouveau un changement de régime par la force à Kiev. Cette confiance n'est pas le fruit du hasard, car la feuille de guerre a tourné en faveur de la Russie ces derniers mois.

La situation sur les différentes parties du front en Ukraine reste difficile du point de vue des généraux à Kiev. Image: keystone

La contre-offensive ukrainienne depuis le début de l'été n'a pas donné les résultats escomptés pour Kiev, comme le fait remarquer Poutine à plusieurs reprises ce jeudi, énumérant même le nombre de chars que l'armée russe a détruits. «Tout ce que l'Occident a promis, l'Ukraine l'a obtenu – et même plus», déclare Poutine.

«Nous avons tout détruit. C'est la démilitarisation» Poutine

«Les gars se battent bien, vraiment bien»

Pas un mot sur les propres pertes. Car les experts militaires s'accordent à dire que Poutine a par exemple brûlé en masse des soldats et du matériel russes lors des combats autour de Bakhmout ou d'Avdiivka dans l'est de l'Ukraine. Des critiques ont également été émises par des blogueurs militaires russes et par une partie de l'armée russe.

Mais le président russe suit une stratégie d'usure perfide: la Russie peut mieux compenser ses propres pertes en vies humaines que l'Ukraine. A moyen terme, ce calcul semble porter ses fruits et c'est aussi pour cette raison que Poutine ose peu à peu revenir sur le devant de la scène.

Il est tout à fait macabre que Poutine commence par parler, lors de sa conférence de presse – qui porte également le nom de «Fil du peuple» – des chiffres du chômage et de l'augmentation de l'espérance de vie en Russie. Lorsque des milliers de personnes meurent au front et que l'armée enrôle des personnes contre leur gré dans le service militaire, il devrait être clair que le chômage recule également.

L'augmentation de l'espérance de vie proclamée par Poutine devrait pour le moins être mise en doute, car des milliers de Russes meurent en Ukraine et l'armée russe ne publie pas le nombre de victimes.

Soldats russes (photo d'archives): selon un nouveau décret, Poutine veut envoyer encore plus de combattants sur le front en Ukraine. Image: www.imago-images.de

Il s'agit donc à nouveau d'un grand show mensonger du Kremlin. «Les gars se battent bien, vraiment bien», estime Poutine, ajoutant qu'une mobilisation supplémentaire n'est pas nécessaire pour le moment. Selon lui, 412 000 hommes devraient certes combattre en Ukraine à la fin de l'année. La Russie a gagné 486 000 recrues volontaires pour le combat. De toute façon, de nombreuses personnes se porteraient volontaires chaque jour.

Des observateurs en Russie ont toutefois remarqué l'année dernière que les vagues de mobilisation n'avaient jamais cessé. Seulement, l'enrôlement dans l'armée se serait déroulé de manière cachée et à petite échelle. Ce qui, au vu des besoins en personnel sur le front, serait logique.

Le soutien occidental à l'Ukraine s'effrite

Mais dans cette même guerre d'usure, Poutine se voit actuellement avantagé. Dans une question, une journaliste résume la lecture russe:

«Il devient clair que les pays occidentaux ne veulent plus soutenir l'Ukraine»

C'est exactement ce que spécule Poutine pour sortir vainqueur de cette guerre et ne pas perdre la face. Et les vainqueurs ne sont pas considérés comme des parias au niveau international, on leur parle à nouveau. L'Ukraine ne peut plus rien produire elle-même, elle reçoit tout de l'étranger, explique Poutine avec complaisance. «Mais le ‹pour rien ›pourrait bien être bientôt terminé.»

Le président russe fait allusion à l'important paquet d'aide à l'Ukraine qui est actuellement bloqué aux Etats-Unis par les républicains. Et aux désaccords au sein de l'Union européenne et à l'incapacité de l'Occident à produire suffisamment de munitions pour l'Ukraine. Tout cela est considéré par Poutine comme une faiblesse, alors qu'il a réorienté son économie vers la production de guerre.

Il est néanmoins cynique d'entendre Poutine parler de croissance économique lors de sa conférence de presse. Bien sûr, l'économie russe pourrait actuellement renouer avec la croissance, mais ce n'est pas une croissance durable. Car l'économie russe produit des biens de guerre qui sont soit consommés soit détruits dans le conflit.

Au final, cela ne dit rien sur la stabilité de l'économie russe, même si la Russie a effectivement pu mieux supporter les sanctions occidentales que ne l'auraient pensé les experts occidentaux et le Kremlin lui-même – comme le souligne Poutine.

Poutine envoie des vétérans dans les écoles

Mais au final, ce n'est pas seulement l'Occident qui devrait s'inquiéter d'un Poutine ivre de victoire. Selon le chef du Kremlin, la société russe serait elle aussi confrontée à une «consolidation». On entend par là la mise au pas forcée de l'opinion publique russe. Les critiques à l'encontre des dirigeants ne sont pas les bienvenues, ceux qui les formulent se retrouvent dans des camps de détention ou doivent quitter le pays.

Pour cela, le président russe se sert justement dans ses explications du chancelier allemand Otto von Bismarck. «Bismarck a servi en Russie avant de devenir un grand homme d'Etat allemand», explique Poutine. Bismarck aurait dit:

«La guerre n'est pas gagnée par les généraux, mais par les enseignants et les prêtres»

Un point de vue que partage Poutine. «L'éducation patriotique est très importante», estime le président russe. C'est pourquoi de plus en plus de vétérans de la guerre travailleraient désormais dans les écoles.

Otto von Bismarck: «La guerre n'est pas gagnée par les généraux, mais par les enseignants et les prêtres». Bundesarchiv, Bild 183-R68588 / P. Loescher & Petsch / CC-BY-SA 3.0

L'endoctrinement de la population jeune en Russie va donc continuer à s'intensifier. Comme en Union soviétique, la haine et la méfiance envers l'Occident seront à nouveau enseignées dans les écoles, par des soldats parfois traumatisés par la violence sur le front.

La démocratie, l'opposition et la critique publique. Tout cela, Poutine ne le préserve qu'en apparence. Lors de la conférence de presse, des questions critiques de Russes s'affichent en arrière-plan, critiquant la propagande permanente ou le prix élevé des denrées alimentaires. Le Kremlin veut manifestement montrer ainsi que tout peut être dit. Mais Poutine n'est pas confronté à ces questions, même ce jeudi où les journalistes ont soigneusement lu leurs questions sur des fiches.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)