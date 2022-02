La crise russo-ukrainienne résumée en 6 points

Le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie est à son paroxysme, après la décision de Poutine d'envoyer ses troupes dans l'est du pays. Pourquoi cette crise a-t-elle démarré et jusqu'où va-t-elle aller? Eléments de réponse.

Comment a débuté le conflit entre l'Ukraine et la Russie?

Avant de devenir une république soviétique, l'Ukraine faisait partie de l'empire russe depuis des siècles. C'est lors de l'éclatement de l'URSS, en 1991, que le pays a obtenu son indépendance. Il décide alors de se débarrasser de son héritage impérial russe, notamment afin de forger des liens plus étroits avec l'Occident.

Avec l'arrivée au pouvoir de Viktor Ianoukovitch, c'est un véritable retournement de situation. En 2010, le nouveau président ukrainien, de formation politique pro-russe, rejette l'association du pays avec l'Union européenne (UE). Son but? Solidifier les rapports avec le Kremlin.

Viktor Ianoukovytch en 2014. Image: AP

La décision de Ianoukovitch provoque des manifestations de masse qui le démettent de ses fonctions de dirigeant le 22 février 2014. Moins d'un mois plus tard, Vladimir Poutine réagit en annexant la Crimée – une péninsule située au sud de l'Ukraine – à la Russie. A partir de ce moment, deux clans émergent:

Ceux du côté de la Russie qui estiment que l'intervention russe en Ukraine a été effectuée afin de protéger les populations locales russophones .

. Ceux du côté de l'Ukraine, et d'autres pays en Occident, qui soutiennent que cette intervention constitue une violation de la souveraineté du pays.

Que veut l'Ukraine?

L'Ukraine veut préserver sa souveraineté. Pour ce faire, le pays a un objectif clair: rejoindre l'Otan.

Pause! Vous commencez à paniquer à la vue du mot «Otan»? On respire, voici une explication: L'Otan, ou plus précisément l’Organisation du traité de l'Atlantique nord, est une alliance entre plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord créée afin d'assurer la sécurité de l'Europe occidentale.



Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette sécurité dépend d'un but primordial du point de vue de l'Otan: se prémunir contre toute tentative expansionniste de l'Union soviétique.

nato

Aujourd'hui, l'Ukraine n'est qu'un partenaire de cette alliance. Si le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a exprimé son soutien à la pleine adhésion du pays à l'organisation, le président américain Joe Biden s'est, quant à lui, montré plus ambigu sur la question.

Cette hésitation, plusieurs experts l'expliquent. Selon eux, une association plus profonde de l'Ukraine avec les Etats-Unis compromettrait davantage les relations du pays avec Moscou.

Que veut la Russie?

La Russie veut maintenir sa puissance. Pour cela, elle estime qu'il faut éviter que l'Ukraine et d'autres anciens pays soviétiques ne rejoignent l'Otan.

En décembre 2021, le Kremlin a formulé cette demande dans une lettre soumise aux Etats-Unis. Le gouvernement de Vladimir Poutine a par ailleurs exigé l'arrêt de tout exercice de l'Otan près de la frontière russe. Ces sommations, parmi une ribambelle d'autres, les Etats-Unis les ont toutes refusées.

En mai 2018, Poutine a présidé l'inauguration d'un nouveau pont reliant directement la Crimée à la Russie. Conçu pour réduire l'isolement de la péninsule annexée, le pont a été vivement critiqué par les puissances occidentales. Pour ces dernières, ce dispositif ne fait qu'intensifier les tensions entre les deux camps.

Le pont reliant la Russie à la Crimée. Image: AP

La troisième guerre mondiale est-elle proche?

Moscou a dernièrement envoyé près de 150 000 soldats à la frontière ukrainienne. Aujourd'hui, l'Occident craint que la Russie se prépare à envahir l'Ukraine.

Pour prévenir ce risque, l'Occident a fait appel au Pentagone, qui a placé 8500 soldats américains à Kiev, capitale de l'Ukraine, en attente d'une potentielle attaque russe en Europe de l'Est.

Alors que, jusqu'à présent, la Russie niait avoir l'intention d'envahir l'Ukraine, Vladimir Poutine a clamé que les récentes actions de l'Occident et des Etats-Unis aggravaient la situation du conflit, sous-entendant une intervention russe plus poussée, en guise de réaction.

Moscou a amassé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine. Image: sda

Alors, pour de nombreux analystes, cela pourrait définitivement induire la Russie à attaquer l'Ukraine afin de revendiquer une victoire rapide et décisive et ainsi accroître son pouvoir de négociation lors de futures discussions sur l'expansion de l'Otan.

Comment réagissent les autres gouvernements?

De nombreux gouvernements ont émis des avertissements de voyage pour l'Ukraine. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu ses liaisons aériennes avec le pays, tandis que des pays appellent leurs ressortissants à «quitter immédiatement l'Ukraine».

D'autres pays ont décidé d'intervenir dans le débat afin de convaincre Poutine d'apaiser les tensions. C'est notamment le cas de la France qui a organisé une discussion pour tenter de désamorcer la crise. Sans succès.

La rencontre infructueuse entre Poutine et Macron à Moscou. Image: sda

La situation change drastiquement lundi 21 février, lorsque Vladimir Poutine reconnaît officiellement les territoires séparatistes pro-russes situés dans l'Est de l'Ukraine. Moscou a ordonné à ses troupes d'entrer dans ces régions pour y «maintenir la paix».

Les réactions occidentales n'ont pas tardé. Les dirigeants français, allemand et américain ont affirmé que la décision russe «ne restera pas sans réponse», tandis que la Suisse a dénoncé une violation flagrante du droit international. Mardi, les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient imposer de nouvelles sanctions contre la Russie.

Pourquoi la Suisse est-elle subitement assimilée au conflit?

En début d'année 2022, le ministre russe des Affaires étrangères a demandé à la Suisse de se positionner sur les revendications russes adressées aux Etats-Unis en décembre dernier, révélait le Tages Anzeiger le 4 février.

Mais qu'est-ce que notre petite Suisse à avoir avec tout ça? En s'adressant à Ignazio Cassis, la Russie cherche un soutien ayant signé la Charte de sécurité européenne après que les Etats-Unis ont décliné ses demandes. Et surprise! Parmi les 53 Etats membres, la Suisse en fait partie, et sa neutralité diplomatique ne la protège pas.

En règle générale, les lettres adressées au président de la Confédération font l’objet d’une réponse individuelle. Mais dans ce contexte d'une sensibilité sans précédent, «la Suisse souhaite discuter de cette missive dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe», a expliqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au journal suisse-allemand.