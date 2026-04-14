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Scandale du Trump-Jésus: voici les meilleurs mèmes d'Internet

Die lustigsten Reaktionen auf Trump aka Jesus
Trump se prend pour Jésus – la riposte des mèmes ne se fait pas attendre.Image: instagram/watson

Voici les meilleurs mèmes après le scandale du «Trump-Jésus»

Après l'affaire de la photo générée par intelligence artificielle où il emprunte les traits de Jésus, Donald Trump a trouvé une assez piètre excuse pour mettre fin à la polémique. Evidemment, Internet n'a pas tardé à exploser dans un déluge de mèmes. Voici les plus savoureux.
14.04.2026, 16:5414.04.2026, 16:54
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Donald Trump, président des Etats-Unis d'Amérique, aime expérimenter avec l’intelligence artificielle et créer des images divines de lui-même.

Trump a mis ses électeurs en colère: «C'est un esprit antéchrist»

Interrogé sur l’image de Jésus qui a suscité une vive polémique parmi la droite religieuse, il a rapidement changé de version: «Je l’ai publiée, et je pensais qu’elle me représentait comme un médecin», a-t-il affirmé devant des journalistes à la Maison-Blanche, ajoutant qu'il pensait être représenté comme «un employé de la Croix-Rouge».

Oui… bien sûr.

Heureusement, Internet existe et a immédiatement réagi à l’excuse du président. Avec des mèmes. Voici une sélection.

Alors, voyons. Ça se voit pourtant!

Trump Jesus Doktor Fail Meme
Image: instagram

«Monsieur, pouvons-nous vous aider?»
«Non, je travaille ici.»

Quelle différence?

Trump aka Jesus Doktor vs. Internet
Image: instagram

«La direction vous demande de trouver les différences entre cette image et cette image.»
«C'est la même image.»

Le costume pour Halloween prochain est déjà trouvé.

Trump KI Fail mit Jesus aka Doktor
Image: instagram

Quiconque dit le contraire ment!

Trump Jesus Arzt Memes
Image: instagram

Ecoutez, toute ma famille travaille à la Croix-Rouge, c’est complètement leur uniforme habituel.

Aucun doute!

Trump KI Fail mit Jesus aka Doktor
Image: instagram

Je dois absolument vous montrer cette image de mon médecin faisant du ski nautique!

Comme c’est joli.

Trump als Jesus aka Arzt
Image: instagram

Juste une photo du pédiatre de ma famille.

Tout le monde a besoin d’un hobby!

Trump als Jesus aka Arzt
Image: instagram

Voici une image de mon médecin lors d’une course de chiens en Angleterre…

Affaire sordide.

Trump als Jesus aka Arzt
Image: instagram

Mon médecin quand l’assurance maladie refuse ma demande.

C’est en tout cas l’impression que ça donne.

Trump ist Jesus ist Arzt: DIe Memes zur Lüge
Image: instagram

Mon médecin juste avant de retirer mon stérilet [de l’utérus].

Breaking news:

Donald trump aka Jesus
Image: instagram

Le patient sur l’image IA de Trump meurt faute d’une couverture santé suffisante.

Ah oui… il y avait aussi ça.

Trump vs. Jesus und Arzt
Image: instagram
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source: getty images europe / wpa pool
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