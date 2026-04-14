Trump se prend pour Jésus – la riposte des mèmes ne se fait pas attendre. Image: instagram/watson

Voici les meilleurs mèmes après le scandale du «Trump-Jésus»

Après l'affaire de la photo générée par intelligence artificielle où il emprunte les traits de Jésus, Donald Trump a trouvé une assez piètre excuse pour mettre fin à la polémique. Evidemment, Internet n'a pas tardé à exploser dans un déluge de mèmes. Voici les plus savoureux.

Lucas Zollinger Suivez-moi Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Donald Trump, président des Etats-Unis d'Amérique, aime expérimenter avec l’intelligence artificielle et créer des images divines de lui-même.

Interrogé sur l’image de Jésus qui a suscité une vive polémique parmi la droite religieuse, il a rapidement changé de version: «Je l’ai publiée, et je pensais qu’elle me représentait comme un médecin», a-t-il affirmé devant des journalistes à la Maison-Blanche, ajoutant qu'il pensait être représenté comme «un employé de la Croix-Rouge».

Oui… bien sûr.

Heureusement, Internet existe et a immédiatement réagi à l’excuse du président. Avec des mèmes. Voici une sélection.

Alors, voyons. Ça se voit pourtant!

«Monsieur, pouvons-nous vous aider?»

«Non, je travaille ici.»



Quelle différence?

«La direction vous demande de trouver les différences entre cette image et cette image.»

«C'est la même image.»



Le costume pour Halloween prochain est déjà trouvé.

Quiconque dit le contraire ment!

Ecoutez, toute ma famille travaille à la Croix-Rouge, c’est complètement leur uniforme habituel.

Aucun doute!

Je dois absolument vous montrer cette image de mon médecin faisant du ski nautique!

Comme c’est joli.

Image: instagram

Juste une photo du pédiatre de ma famille.

Tout le monde a besoin d’un hobby!

Voici une image de mon médecin lors d’une course de chiens en Angleterre…

Affaire sordide.

Mon médecin quand l’assurance maladie refuse ma demande.

C’est en tout cas l’impression que ça donne.

Mon médecin juste avant de retirer mon stérilet [de l’utérus].

Breaking news:

Le patient sur l’image IA de Trump meurt faute d’une couverture santé suffisante.

Ah oui… il y avait aussi ça.

Vidéo: watson