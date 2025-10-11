en partie ensoleillé11°
Haïti: Près de 6 millions de personnes en malnutrition

A man cleans pots at a makeshift shelter for people displaced by gang violence in Port-au-Prince, Haiti, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo/Odelyn Joseph) Haiti Displaced
Un homme fait la vaisselle dans une cuisine de fortune à Port-au-Prince.Keystone

Haïti: Près de 6 millions de personnes en malnutrition

Quelque 5,7 millions de personnes souffrent de malnutrition en Haïti. Un nombre qui pourrait atteindre presque 6 millions dans les prochains mois, selon un rapport publié vendredi.
11.10.2025, 08:35

Plus de la moitié de la population haïtienne (51%, 5,7 millions) fait face à l'insécurité alimentaire. Selon le dernier rapport IPC (Cadre Intégré de Classification de la sécurité alimentaire), près de 1,9 million de personnes (17% de la population) sont classés au niveau 4 (urgence) et 3,8 millions au niveau 3 (crise). L'IPC est un système de suivi de référence soutenu par l'ONU.

Ces chiffres sont relativement similaires à la dernière analyse publiée en avril, avec une bonne nouvelle toutefois: les 8400 personnes classées en niveau 5 - le plus haut et catastrophique - ont disparu. Cela concernait des déplacés dans des camps, dont la situation s'est améliorée grâce à une hausse ciblée de l'aide humanitaire.

En revanche, «une légère détérioration est attendue» pour les mois qui viennent, avec une prévision de 5,91 millions de personnes en insécurité alimentaire d'ici juin 2026, s'inquiète les observateurs.

Qui est Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix?

Pays le plus pauvre des Amériques, Haïti subit depuis longtemps la violence des bandes criminelles, qui commettent meurtres, viols, pillages et enlèvements, dans un contexte d'instabilité politique chronique.

La situation s'est encore largement détériorée depuis le début de l'année 2024, lorsque les gangs ont poussé le premier ministre de l'époque, Ariel Henry à la démission. Le pays, qui n'a pas connu d'élections depuis 2016, est depuis dirigé par un Conseil présidentiel de transition. (ats/afp)

