La thèse du trouble psychiatrique privilégiée à Modène

Le drame s'est déroulé dans une rue très fréquentée du centre-ville de Modène, dans le nord de l'Italie. Keystone

L'enquête se poursuit après le drame qui a fait huit blessés à Modène. Le ministre italien de l'intérieur a annoncé que rien n'indiquait pour l'heure un acte terroriste.

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Rien n'indique pour le moment que le conducteur qui a fauché huit personnes à Modène (nord de l'Italie) l'ait fait pour commettre un acte terroriste, a indiqué dimanche le ministre italien de l'Intérieur. Le conducteur avait déjà été pris en charge pour des troubles psychiatriques.

L'enquête se poursuit

Le conducteur, un Italien d'origine marocaine d'une trentaine d'années, a renversé et blessé huit personnes samedi, dont quatre grièvement, avant de terminer sa course dans la vitrine d'un magasin. Après une réunion à la préfecture de Modène, le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a affirmé:

«A ce jour, ce qui ressort le plus clairement, c'est cette situation personnelle de nature psychiatrique»

«Je ne cherche pas à minimiser», a-t-il ajouté. «Il y a parfois des situations dans lesquelles les raisons se superposent, que quelqu'un agisse pour terrorisme ou pour d'autres raisons. Laissons les enquêteurs travailler».

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«La ville devrait être rassurée de ce point de vue, dans le sens où il s'agit d'un épisode dramatique, tragique, isolé», a souligné le ministre, se félicitant d'une «réaction chorale et efficace des citoyens in primis, puis de toutes les institutions».

Conducteur «confus»

La voiture est entrée à grande vitesse dans une rue du centre-ville en plein samedi après-midi, selon des images de vidéosurveillance diffusées par les médias. Le conducteur a ensuite tenté de prendre la fuite, mais quatre passants l'ont poursuivi et maîtrisé. Face à eux, il a sorti un couteau avant d'être arrêté.

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Le conducteur, diplômé d'économie né en 1995 et inconnu des services de police, «avait été pris en charge dans un centre de santé mentale pour des troubles schizoïdes» en 2022, a précisé la préfète de la ville, Fabrizia Triolo, lors d'une conférence de presse samedi.

Interrogé par la police, le jeune homme est apparu «confus» et n'a pas répondu aux questions, selon les médias italiens. Son domicile près de Modène a été perquisitionné sans qu'on y trouve de signes de radicalisation islamique. (btr/ats)