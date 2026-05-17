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Drame à Modène: la thèse du trouble psychiatrique privilégiée

La thèse du trouble psychiatrique privilégiée à Modène

KEYPIX - Financial Police patrol a scene after a car incident in a street of Modena, Italy, Saturday, May 16, 2026. (Lapresse via AP)
Le drame s'est déroulé dans une rue très fréquentée du centre-ville de Modène, dans le nord de l'Italie.Keystone
L'enquête se poursuit après le drame qui a fait huit blessés à Modène. Le ministre italien de l'intérieur a annoncé que rien n'indiquait pour l'heure un acte terroriste.
17.05.2026, 19:5017.05.2026, 19:50

Rien n'indique pour le moment que le conducteur qui a fauché huit personnes à Modène (nord de l'Italie) l'ait fait pour commettre un acte terroriste, a indiqué dimanche le ministre italien de l'Intérieur. Le conducteur avait déjà été pris en charge pour des troubles psychiatriques.

L'enquête se poursuit

Le conducteur, un Italien d'origine marocaine d'une trentaine d'années, a renversé et blessé huit personnes samedi, dont quatre grièvement, avant de terminer sa course dans la vitrine d'un magasin. Après une réunion à la préfecture de Modène, le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a affirmé:

«A ce jour, ce qui ressort le plus clairement, c'est cette situation personnelle de nature psychiatrique»

«Je ne cherche pas à minimiser», a-t-il ajouté. «Il y a parfois des situations dans lesquelles les raisons se superposent, que quelqu'un agisse pour terrorisme ou pour d'autres raisons. Laissons les enquêteurs travailler».

A propos du drame de Modène 👇

L'Italie est sous le choc

«La ville devrait être rassurée de ce point de vue, dans le sens où il s'agit d'un épisode dramatique, tragique, isolé», a souligné le ministre, se félicitant d'une «réaction chorale et efficace des citoyens in primis, puis de toutes les institutions».

Conducteur «confus»

La voiture est entrée à grande vitesse dans une rue du centre-ville en plein samedi après-midi, selon des images de vidéosurveillance diffusées par les médias. Le conducteur a ensuite tenté de prendre la fuite, mais quatre passants l'ont poursuivi et maîtrisé. Face à eux, il a sorti un couteau avant d'être arrêté.

Si vous avez manqué le début 👇

Une voiture renverse des piétons à Modène et fait huit blessés

Le conducteur, diplômé d'économie né en 1995 et inconnu des services de police, «avait été pris en charge dans un centre de santé mentale pour des troubles schizoïdes» en 2022, a précisé la préfète de la ville, Fabrizia Triolo, lors d'une conférence de presse samedi.

Interrogé par la police, le jeune homme est apparu «confus» et n'a pas répondu aux questions, selon les médias italiens. Son domicile près de Modène a été perquisitionné sans qu'on y trouve de signes de radicalisation islamique. (btr/ats)

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L'Italie est sous le choc
Une voiture a foncé dans la foule à l’entrée du centre-ville, samedi en pleine après-midi, blessant huit personnes dont trois grièvement. Les secours et les autorités locales décrivent une scène de chaos, tandis qu’un appel à la manifestation de solidarité a été lancé par des habitants.
«Si la voiture avait continué dans le centre, elle aurait pu tuer, tuer»: Modène est passée près d’un massacre samedi lorsqu'un conducteur a fauché huit personnes à l’entrée du centre-ville avant de finir sa course dans la vitrine d’une boutique.
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