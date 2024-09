Image: watson / dr

Y a-t-il un lien entre téléphone et tumeur? La science a tranché

Grâce à une synthèse mondiale parue récemment, des chercheurs australiens réfutent un soupçon vieux comme le monde. Le téléphone portable a certes des effets sur la santé, mais il n'augmente pas le risque de tumeurs du cerveau ou de la tête.

Sabine Kuster / ch media

La crainte existe sans doute depuis l'apparition des téléphones portables: et si le rayonnement au niveau de la tête favorisait les tumeurs cérébrales? Il est prouvé que le rayonnement des appareils réchauffe les tissus et influence négativement les performances en termes de mémoire chez les plus jeunes. Il existe en outre un lien avéré entre la réduction de la qualité du sperme et ce même rayonnement, comme l'a montré une étude de l'université de Bâle il y a un an. Mais les craintes de cancer sont, elles, infondées.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de publier les résultats d'un vaste travail de synthèse. L'autorité australienne de radioprotection et de sûreté nucléaire y a analysé plus de 5000 recherches. Parmi elles, 63 études d'observation de grande qualité ont été sélectionnées.

Verdict? L'utilisation des téléphones portables n'accroît pas le risque de cancers tels que les tumeurs cérébrales, de l'hypophyse, des glandes salivaires, les tumeurs cérébrales chez les enfants ou les leucémies.

Il n'y a pas non plus eu d'augmentation du risque avec les téléphones fixes sans fil. L'étude a également examiné la proximité avec des antennes relais de téléphonie mobile - là encore, rien n'a été constaté. Ni en ce qui concerne la durée et l'intensité de l'utilisation - donc même chez les personnes qui utilisent leur téléphone portable depuis plus de dix ans, et ce plusieurs fois par jour, aucune différence n'a pu être établie par rapport aux usagers plus modérés.

L'étude inclut des travaux menés jusqu'à fin 2022, c'est pourquoi il manque des éléments sur la nouvelle norme 5G. «Nous avons cependant ajouté des considérations sur le contact avec des sources radar», a expliqué Dan Baaken, l'un des co-auteur et représentant de l'Office fédéral allemand de la protection contre les radiations.

«Et le radar a une fréquence similaire à la 5G» Dan Baaken

L'étude est parue dans la revue spécialisée Environment International.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker