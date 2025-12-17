assez ensoleillé
Ils font une incroyable découverte dans le triangle des Bermudes

Shipwreck on the Caribbean Shores of Bimini Island, The Bahamas, An old ship sits wrecked in the crystal blue waters of the Caribbean on the shores of a Bahamian Beach
Dans le triangle des Bermudes, de nombreux navires auraient apparemment disparu. (Image symbolique).Image: imago

Ils font une incroyable découverte sous le triangle des Bermudes

De nombreux mythes entourent le triangle des Bermudes depuis des siècles. Beaucoup ont été expliqués par les scientifiques, mais une nouvelle découverte interroge.
17.12.2025, 17:0217.12.2025, 17:02

Le triangle des Bermudes regorge de théories surprenantes: anomalies magnétiques, trous temporels, influences extraterrestres ou encore civilisations englouties. Aujourd'hui, les scientifiques ont résolu la plupart des mystères concernant les navires et avions soi-disant disparus.

De nombreux accidents ont été exagérés, mal localisés ou n'ont jamais eu lieu. Par ailleurs, la zone entre la Floride, Porto Rico et les îles Bermudes est fortement fréquentée, traversée par de puissants courants et régulièrement frappée par des tempêtes soudaines. Ces facteurs expliquent la multitude d'accidents sans avoir à faire appel à des forces surnaturelles.

Une incroyable découverte

Cependant, des scientifiques ont récemment fait une découverte inhabituelle qui soulève de nouvelles questions. Des chercheurs ont réussi à identifier une grande structure géologique profondément sous l'archipel des Bermudes dans l'Atlantique Nord; celle-ci serait «unique en son genre sur Terre».

La découverte repose sur l'analyse des ondes sismiques provenant de grands séismes lointains, qui ont permis aux chercheurs de dresser une image des couches terrestres jusqu'à environ 50 kilomètres sous les îles.

Le principal auteur de l'étude, William Frazer, un sismologue à Carnegie Science à Washington DC, déclare à Live Science:

«Normalement, on trouve la face inférieure de la croûte océanique et on s'attendrait à ce que le manteau terrestre se trouve en dessous. Mais aux Bermudes, il y a cette autre couche, qui est située sous la croûte, à l'intérieur de la plaque tectonique sur laquelle reposent les Bermudes.»

En termes simples, les chercheurs ont pu documenter une couche de roche allant jusqu'à 20 kilomètres d'épaisseur, insérée entre la croûte océanique et le manteau terrestre.

Summary cartoon of the interpreted features of Bermuda. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL118279
La poussée de la plaque inférieure, qui peut atteindre 20 kilomètres d'épaisseur, pousse la croûte terrestre située au-dessus vers le haut.graphique: Geophysical Research Letters

Les recherches se poursuivent

L'origine de cette structure géologique demeure pour l'instant inconnue. Les chercheurs supposent que cette couche pourrait être les vestiges d'une activité volcanique antérieure. Des chaînes d'îles comme Hawaï se sont également formées de cette manière. Cependant, la dernière éruption volcanique dans cette région remonte à environ 31 millions d'années.

L'équipe de recherche dirigée par Frazer tente de mieux comprendre l'origine de cette zone. Selon une théorie rapportée par Live Science, lors de la dernière éruption, des roches du manteau ont été projetées dans la croûte terrestre, où elles se sont solidifiées, formant ainsi une sorte de radeau qui a fait monter le fond marin d'environ 500 mètres.

Des recherches supplémentaires se concentrent sur les propriétés chimiques de la roche, notamment la proportion relativement élevée de carbone, et cherchent à déterminer si des structures similaires existent également sous d'autres îles à travers le monde ou si les Bermudes constituent vraiment un cas géologique unique.

L'étude « Thick Underplating and Buoyancy of the Bermuda Swell » de William D. Frazer et Jeffrey Park a été publiée le 28 novembre 2025 dans la revue scientifique Geophysical Research Letters.
