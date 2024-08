Singapour pointe au deuxième rang des pays les plus sûrs. Image: Moment RF

Voici les pays les plus dangereux où voyager

L'institut HelloSafe a diffusé un index de sûreté pour voyager et qui regroupe tous les pays. La Suisse se classe cinquième dans les pays les plus sûrs. Les Philippines héritent du titre peu enviable du pays le plus dangereux.

Plus de «International»

Vous hésitez à vous rendre dans tel ou tel pays, la faute à un contexte sécuritaire instable? HelloSafe a publié un index de sûreté pour vous rassurer - ou vous inquiéter, c'est selon.

En se basant sur 35 critères répartis dans les catégories, comme la survenance de catastrophes naturelles, la violence dans la société, l'implication dans des conflits armés (internes ou externes), les infrastructures de santé et militarisation, le comparateur a regroupé ces différents arguments pour façonner leur index, noté sur 100 - 100 étant la note la plus mauvaise pour un pays le moins sécuritaire.

Consultez Consultez HelloSafe Suisse pour plus d'outils.

Il en ressort que l'Islande est le pays est le plus sûr au monde, précédant Singapour et le Danemark. La Suisse se retrouve en cinquième position, juste derrière son voisin autrichien.

Et voici les pays les moins sûrs

Concernant les pays les moins sûrs, la palme revient aux Philippines, sur fond de conflits politiques tenaces. Suit en deuxième position la Colombie et la troisième place st occupée par le Mexique. Les trois pays qui mènent la danse connaissent de fortes incertitudes et des conflits armés au sein de leurs frontières.

A noter que la Russie est placée en cinquième position et les Etats-Unis pointent au quatorzième rang.

Consultez Consultez HelloSafe Suisse pour plus d'outils.

Pour clore l'étude, HelloSafe renseigne, sans surprise, que l'Europe demeure l'endroit le plus sûr pour voyager. Le comparateur rapporte que les pays européens occupent 30 places parmi les 50 pays les plus sûrs dans le monde.

Et une vision globale 👇 Consultez Consultez HelloSafe Suisse pour plus d'outils.

L'étude avance la mauvaise réputation de la France, qui pointe loin dans le classement. Les menaces terroristes qui pèsent sur leur territoire repousse l'Hexagone au 80e rang mondial et au 34e rang européen. La Grèce se trouve juste derrière.

Sur le Vieux Continent, les pays qui ferment la marche sont, bien sûr, l'Ukraine et la Russie. (svp)