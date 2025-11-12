L'hôtel de luxe que Jared Kushner veut faire construire à Belgrade. affinity partners

Manifestation à Belgrade contre le futur hôtel du gendre de Trump

Des centaines de personnes sont descendues mardi dans les rues de Belgrade pour protester contre un projet de construction de Jared Kushner. Ce dernier entend transformer un ancien état-major de l'armée yougoslave en hôtel de luxe.

Des étudiants serbes et des habitants de Belgrade ont protesté mardi contre un projet de destruction d'un ancien état-major de l'armée yougoslave afin de permettre la construction d'un hôtel de luxe par Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. C'est un sujet sensible en Serbie.

Il s'agit en effet de bâtiments bombardés plusieurs fois en 1999 lors d'une campagne aérienne de l'OTAN emmenée par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Kosovo (1998-1999).

Affinity Partners, l'entreprise de Jared Kushner – accueilli plusieurs fois en Serbie par le président Aleksandar Vucic – a signé en 2024 un contrat de location d'une durée de 99 ans avec le gouvernement serbe pour réaménager le site, dont le statut de «bien culturel» venait tout juste d'être révoqué.

La manifestation, qui a rassemblé des centaines de personnes, selon un photographe de l'AFP, a eu lieu quatre jours après l'adoption par le Parlement serbe d'une loi spéciale permettant d'accélérer le projet et d'entamer la destruction du siège de l'ex-état-major, en plein coeur de Belgrade.

«Projet extraordinaire»

Invité dans la soirée sur le plateau d'une télévision locale, le chef de l'Etat serbe a défendu un «projet extraordinaire». Aleksandar Vucic a notamment déclaré:

«Nous donnons le terrain. Ils apportent un financement d'au moins 650 millions d'euros. C'est un investissement énorme pour notre pays» Aleksandar Vucic

Eventré par les bombardements, le siège de l'ancien état-major, en face du gouvernement et du ministère des affaires étrangères, n'a jamais été reconstruit. Edifié en 1965, le bâtiment avait été déclaré en 2005 par le gouvernement serbe «bien culturel» protégé, un statut révoqué à la fin 2024.

Le projet envisagé par le gendre du président américain a toutefois été suspendu en mai en raison de soupçons selon lesquels des documents utilisés pour lever la protection du site auraient été falsifiés. Une enquête est en cours. (ats)