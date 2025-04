La théorie de la pilule rouge incite les hommes à haïr les femmes. Image: comments://763373846/568162

La manosphère crée une génération d'hommes qui haïssent les femmes

Les théories d'extrême droite et la misogynie se propagent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas uniquement dangereux pour les femmes.

Sabeth Vela Suivez-moi

Adolescence, la nouvelle série de Netflix a suscité des discussions sur la crise de la masculinité aux quatre coins du monde. En quatre épisodes, elle montre l'influence inouïe des médias sociaux sur les jeunes et la présence, là, tout près, de dangereux extrêmes.

Même si la série ne s'inspire pas de faits réels, ceux-ci existe cependant en nombre suffisant, et leur issue est tout aussi grave. Dans ce que l'on appelle la «manosphère», la «théorie de la pilule rouge» circule depuis des années et propage précisément ce genre d'approches misogynes.

Qu'est-ce que la manosphère?

La manosphère se compose de groupes virtuels d'hommes qui s'expriment de manière critique ou hostile à l'égard du féminisme et de l'égalité. Ils se forment par exemple sur Reddit, Instagram ou YouTube.

Ils se divisent ensuite en sous-groupes:

Les MRA: pour Men's Rights Activist. Ces hommes s'engagent pour leurs propres droits, et contre les approches féministes.

pour Men's Rights Activist. Ces hommes s'engagent pour leurs propres droits, et contre les approches féministes. Les PUA: les Pick-Up Artists conseillent d'autres hommes sur la manière de conquérir les femmes. Il s'agit généralement de les persuader d'avoir des relations sexuelles.

Les Incel: l'abréviation de «Involuntary Celibate», «Célibataire involontaire», en français. Ils se voient privés de relations sexuelles ou romantiques contre leur gré. Les coupables de cette situation, selon eux? Les femmes, ou les hommes plus attirants. Ce terme est souvent utilisé comme une insulte et il conduit à la grande chute du personnage principal dans Adolescence.

Beaucoup de ces hommes prennent pour modèle l'influenceur Andrew Tate. Il vient d'être accusé de viol, de trafic d'êtres humains et d'exploitation sexuelle de femmes via la création d'une organisation criminelle.

Andrew Tate propage la misogynie et les théories d'extrême droite sur ses réseaux. Image: keystone

La théorie de la pilule rouge

Pourtant, presque tous les membres de la manosphère croient à la théorie de la pilule rouge, tirée de Matrix. Si on avale la gélule rouge, on découvre la «dure vérité», tandis qu'une autre, la bleue, permet de mener une vie dans une insouciance légère. Au sein de la manosphère, la pilule rouge symbolise une prise de conscience: le féminisme conduit à l'oppression de l'homme. En l'ingurgitant, on parvient enfin à la dure «vérité», qui révèle comment les femmes exercent leur pouvoir. Par exemple, en jouant les victimes.

Andrew Tate promeut également ce discours dans ses vidéos. Ainsi, sous ces dernières, on retrouve régulièrement des commentaires tels que «Escape the Matrix» ou «Vous êtes simplement encore prisonniers de la matrice». Des remarques également présentes chez nous, sur le compte Instagram de watson.

Un lavage de cerveau

Les personnes qui propagent cette doctrine ont souvent recours, consciemment ou inconsciemment, à une forme de «brainwashing», ou lavage de cerveau en français. Selon différents experts, il s'agit notamment de:

Vision unilatérale du monde: cette approche généralise et simplifie les rôles des deux sexes. Elle recourt à des phrases telles que «Toutes les femmes manipulent les hommes» ou «Si tu fais cela, toutes les femmes seront à tes pieds». On les répète abondamment, un classique du conditionnement idéologique. Les gens sont «manipulés» par la répétition permanente de certaines croyances et modes de pensée, de telle sorte qu'ils finissent par les adopter, loin de tout esprit critique.

cette approche généralise et simplifie les rôles des deux sexes. Elle recourt à des phrases telles que «Toutes les femmes manipulent les hommes» ou «Si tu fais cela, toutes les femmes seront à tes pieds». On les répète abondamment, un classique du conditionnement idéologique. Les gens sont «manipulés» par la répétition permanente de certaines croyances et modes de pensée, de telle sorte qu'ils finissent par les adopter, loin de tout esprit critique. Isolement: ceux qui diffusent la théorie de la «Red Pill» prônent un «nous contre le reste du monde». Tout individu qui s'oppose est exclu ou, dans le cas de la manosphère, étiqueté comme «élément de la matrice». Cela ôte ainsi aux contestataires toute possibilité d'émettre des critiques et la communauté demeure isolée.

ceux qui diffusent la théorie de la «Red Pill» prônent un «nous contre le reste du monde». Tout individu qui s'oppose est exclu ou, dans le cas de la manosphère, étiqueté comme «élément de la matrice». Cela ôte ainsi aux contestataires toute possibilité d'émettre des critiques et la communauté demeure isolée. Chantage émotionnel: la théorie utilise la frustration, la déception ou la douleur pour attirer les hommes «de son côté». Par exemple, après une séparation ou d'autres déchirures ou crises émotionnelles. On exploite alors ces émotions dites négatives, que l'on canalise généralement par la haine et la misogynie. Exemple: «Tu étais gentil, tu la respectais, tu étais toujours là pour elle – et, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a quitté pour un type qui la traite comme de la merde. Pourquoi? Parce que les femmes ne veulent pas d'un mec sympa. Elles veulent un mâle alpha».

la théorie utilise la frustration, la déception ou la douleur pour attirer les hommes «de son côté». Par exemple, après une séparation ou d'autres déchirures ou crises émotionnelles. On exploite alors ces émotions dites négatives, que l'on canalise généralement par la haine et la misogynie. Exemple: «Tu étais gentil, tu la respectais, tu étais toujours là pour elle – et, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a quitté pour un type qui la traite comme de la merde. Pourquoi? Parce que les femmes ne veulent pas d'un mec sympa. Elles veulent un mâle alpha». Promesse de position dominante: contrôle et pouvoir deviennent deux maître-mots. Si tu te «réveilles», tu auras le contrôle de ta vie et des femmes. Autre déclaration typique: «Plus besoin de mendier pour avoir l'attention des femmes - c'est toi qui choisiras». Cela crée l'espoir d'une vie meilleure, encense la figure du propagateur de cette théorie, et lui permet de convaincre définitivement ses interlocuteurs.

Effet commun de l'ensemble de ces tactiques? Propager la misogynie. Les algorithmes sur les médias sociaux font en outre en sorte que l'on ne se sente plus seul dans ces pensées haineuses, car on se retrouve propulsé dans une bulle avec des «personnes partageant les mêmes idées».

La psychologue Brigitte Temel de l'Institut viennois de recherche sur les conflits a notamment exprimé son inquiétude à cet égard. Elle demande de surveiller de plus près l'antiféminisme et les courants qui y sont liés. Car ils peuvent être à l'origine de féminicides et d'autres actes de violence.

Comment la manosphère nuit aux hommes

Au final, la théorie de la pilule rouge nuit à l'ensemble de l'humanité. Elle reproduit des stéréotypes masculins et renforce une répartition des rôles dont les hommes souffrent également. Elle les encourage à ne plus montrer leurs sentiments, à détester ceux qui pensent différemment. Elle soutient aussi que seuls certains hommes valent réellement quelque chose, les «mâles alphas».

Cela creuse en outre davantage encore le fossé entre les sexes. Car si la haine des femmes s'accentue, certaines réagiront en détestant les hommes. On parle alors de misandrie, ou la volonté de soigneusement éviter ces derniers. Et – cercle vicieux – cela renforce le récit selon lequel les hommes ne peuvent rien obtenir des femmes.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)