Shein interdit la vente des «poupées sexuelles» sur son site

Shein a assuré avoir retiré les poupées de sa plateforme après le scandale. Keystone

Shein a pris sa décision concernant la vente des «poupées sexuelles»

Le géant chinois du e-commerce Shein a dit lundi avoir mis en place une «interdiction totale des produits de type poupée sexuelle».

A deux jours de son implantation au sein du BHV, grand magasin historique de Paris, le géant asiatique de la vente en ligne Shein a dit lundi avoir mis en place une «interdiction totale des produits de type poupée sexuelle» à travers le monde. Auparavant la Répression des Fraudes française avait signalé à la justice la vente de «poupées sexuelles d'apparence enfantine».

Dans un communiqué diffusé lundi soir, la plateforme, qui risque d'être interdite en France, a affirmé avoir supprimé l'intégralité des annonces et visuels associés aux «poupées sexuelles», et avoir temporairement déréférencé sa catégorie «produits pour adultes».

Samedi, la direction générale de la Répression des fraudes française avait annoncé avoir signalé à la justice la vente de «poupées sexuelles d'apparence enfantine» après avoir constaté leur présence sur le site de Shein.

Le spécialiste de la mode jetable ultra-éphémère avait affirmé dimanche que les produits avaient été «immédiatement retirés» de la plateforme.

«Inacceptable»

Lundi, le ministre français de l'Economie Roland Lescure, sur la chaîne BFMTV et la radio RMC, ne mâchait pas ses mots:

«Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français»

L'Etat peut interdire une plateforme en cas de récidive ou de non-retrait rapide des contenus illégaux «pour des actes terroristes, pour le trafic de stupéfiants et pour des objets pédopornographiques», avait-il prévenu.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait renchéri:

«C'est tout à fait inacceptable et soulève la question, plus généralement, de la manière dont le marché unique européen, dont notre marché intérieur, est envahi par des produits contrefaits»

Shein sera convoquée devant les députés sous «quinze jours» pour être auditionnée par la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France, qui cherche à «obtenir des réponses précises sur la transparence des chaînes d'approvisionnement de Shein, ses procédures de contrôle interne et les mesures correctrices mises en oeuvre», a déclaré lundi dans un communiqué le rapporteur de cette mission.

AliExpress aussi signalée

La Répression des fraudes a par ailleurs annoncé lundi avoir saisi la justice après avoir «constaté la commercialisation de poupées à caractère pédopornographique par AliExpress», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La «description» et la «catégorisation» de ces poupées sur le site «permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus», écrit-elle encore, précisant avoir «élargi ses investigations à d'autres plateformes de e-commerce largement fréquentées par les consommateurs français», sans donner d'autres noms.

«Les annonces concernées ont été retirées dès que nous en avons eu connaissance», avait auparavant réagi AliExpress, autre géant chinois de la vente en ligne, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Pour Arnaud Gallais, fondateur de Mouv'Enfants, collectif qui lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs et dont plusieurs militants étaient devant le BHV lundi pour dénoncer le partenariat avec Shein, le géant de l'e-commerce «ment»: «les poupées sont toujours en vente sur la plateforme, sur Shein au Royaume-Uni, Espagne, Chili, vous les trouvez, et avec un VPN vous pouvez les faire livrer en France», s'inquiète-t-il auprès de l'AFP.

«Indécent»

Entreprise aux racines chinoises qui a conquis le marché mondial de l'ultra fast-fashion, Shein s'est implantée progressivement dans le paysage du commerce en ligne depuis son arrivée en France en 2015. Elle est régulièrement accusée de concurrence déloyale, de pollution environnementale et de conditions de travail indignes.

Suscitant un tollé, Shein a prévu d'ouvrir mercredi son tout premier magasin physique pérenne au sixième étage du Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), créé en 1856 au coeur de la capitale française.

Sur une immense affiche disposée sur la devanture, le patron de Shein, Donald Tang, et celui de la société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV, Frédéric Merlin, s'affichent tout sourire.

S'il juge «indécent» et «inacceptable» la vente de ces poupées, M. Merlin a défendu lundi le partenariat avec Shein. «Le principe même de notre partenariat est clair: seuls les vêtements et articles conçus et produits directement par SHEIN pour le BHV seront vendus en magasin», assure-t-il. «Aucun produit issu de la marketplace internationale de SHEIN n'est concerné.» (sda/ats/afp/svp)