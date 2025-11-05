assez ensoleillé
Shein

«C'est une honte!»: Tensions avant l'ouverture de Shein à Paris

L’arrivée du géant chinois à Paris fait polémique. Clients, mais aussi policiers, manifestants et journalistes sont venus en nombre pour cette ouverture sous haute tension. Nous sommes sur place.
05.11.2025, 13:1805.11.2025, 13:25
Margaux Habert
Margaux Habert

Ce mercredi matin, impossible de manquer l’agitation devant le BHV, à Paris. Si le grand magasin ouvrait ses portes à 10 heures, la nouvelle boutique Shein, elle, ne doit accueillir ses premiers clients qu’à partir de 13 heures.

Pourtant, dès l’aube, les curieux affluaient déjà pour récupérer le précieux ticket d’accès, sésame obligatoire pour monter jusqu’au sixième étage, où s’installe le géant chinois de la fast-fashion.

Devant les entrées, la file s’allonge entre caméras, micros et mégaphones: pas moins d’une trentaine de médias sont présents pour couvrir l’événement, tandis qu’un important dispositif policier encadre la zone. CRS, gendarmes et véhicules de sécurité se mêlent aux passants et aux clients.

Shein a pris sa décision concernant la vente des «poupées sexuelles»

Sur la place, quelques prises de parole et pancartes rappelent la controverse entourant l’arrivée de Shein à Paris: conditions de production, concurrence jugée déloyale, fast-fashion à bas prix. Et le dernier scandale en date, la vente de poupées sexuelles pédopornographiques sur la plateforme.

Entreprise aux racines chinoises qui a conquis le marché mondial de l'ultra fast-fashion, Shein s'est implantée progressivement dans le paysage du commerce en ligne depuis son arrivée en France en 2015. La boutique parisienne est la première du genre.

