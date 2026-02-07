beau temps
Parmelin a perçu «beaucoup d'émotion» chez Meloni

Parmelin a perçu «beaucoup d'émotion» chez Meloni

Guy Parmelin est en déplacement en Italie pour le début des JO. Il a par ailleurs souligné la bonne collaboration avec les autorités transalpines dans le sillage du drame du Constellation en Valais.
07.02.2026, 16:2407.02.2026, 16:24
Guy Parmelin s&#039;est exprimé samedi à la Maison olympique suisse à Milan.
Le ministre à la Maison olympique suisse à Milan.Keystone

Guy Parmelin a souligné l'entente entre la Suisse et les autorités italiennes après la tragédie de Crans-Montana à Nouvel-An:

«La gestion de l’urgence a été marquée par une étroite collaboration, y compris au niveau institutionnel»

Le Vaudois s'est exprimé samedi en marge d’une conférence de presse à la Maison olympique suisse de Milan dans le cadre des JO 2026.

Il a évoqué les contacts entretenus avec les autorités italiennes, à commencer par le président de la République Sergio Mattarella, rencontré en marge de la cérémonie d’ouverture. «Il m’a dit avoir été impressionné par le travail accompli en Suisse», a-t-il expliqué.

S’agissant de la présidente du Conseil Giorgia Meloni, Guy Parmelin a rappelé que, durant la phase la plus aiguë de l’urgence, Rome avait proposé son soutien afin d’accélérer les procédures d’identification des victimes. (ats)

